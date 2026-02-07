علی شکوری راد:
- سیاه ترین روز تاریخ ایران رقم خورد!
- پاسخ مردم به فراخوان رضا پهلوی همه ما را شوکه کرد. در ۴۰۰ شهر مردم در حمایت از رضا پهلوی بپا خواستند.
- رییسجمهور شدن پزشکیان پروژه رهبری بود. ما اصلاحطلبها اول نمیدانستیم و بعدا فهمیدیم. پزشکیان سوخت.
کشتهسازی از نیروهای خودی، پروژه حکومت برای سرکوب است
خبرنامه گویا - علی شکوریراد، فعال سیاسی اصلاحطلب، در سخنانی تازه روایت رسمی حاکمیت از «اغتشاش» را به چالش کشید و گفت بخش مهمی از خشونتهای رخداده نه حاصل کنش خودجوش معترضان، بلکه نتیجه «تزریق عامدانه خشونت» از سوی نهادهای امنیتی برای مشروعیتبخشی به سرکوب بوده است.
او با اشاره به انباشت نارضایتیهای اجتماعی--از اعتراضات صنفی تا خشم گسترده عمومی--تأکید کرد که وقوع اعتراضات قابل پیشبینی بود، اما شدت و گستره آن همه را غافلگیر کرد.
شکوریراد با اشاره به فراخوان رضا پهلوی گفت: «پاسخ مردم به فراخوان رضا پهلوی همه ما را شوکه کرد. در ۴۰۰ شهر مردم در حمایت از رضا پهلوی بپا خواستند.» او این موضوع را نشانهای از عمق خشم و امید مردم دانست و تأکید کرد که اصلاحطلبان، اصولگرایان و نهادهای امنیتی تصور نمیکردند چنین واکنشی رخ دهد.
او با نقد روایت رسمی حاکمیت افزود که نسبت دادن خشونتها به عوامل خارجی یا موساد غیرقابل باور است و کشتهسازی از نیروهای خودی، پروژه حکومت برای سرکوب است. او توضیح داد که در الگوی ثابت برخورد با اعتراضات، نیروهای امنیتی با تولید خشونتهای مصنوعی و کشتهسازی، بهانه سرکوب فراهم میکنند و مردم واقعی را هدف قرار میدهند.
شکوریراد به نمونههای تکاندهندهای از خشونت اشاره کرد، از جمله تیراندازی به گروهی از معترضان در کوچهای بنبست و پرونده روحالله عجمیان در کرج که به گفته او، «با طراحی قبلی» و برای ارعاب جامعه انجام شد. او تأکید کرد این اقدامات محصول فضایی است که نفرت دوقطبی را تشدید میکند و جوانان و نیروهای میانه را به قربانیان خشونت تبدیل میکند.
در بخش دیگری، شکوریراد با انتقاد از مسعود پزشکیان گفت: «رییسجمهور شدن پزشکیان پروژه رهبری بود. ما اصلاحطلبها اول نمیدانستیم و بعدا فهمیدیم. پزشکیان سوخت.» او افزود که اتکای بیچونوچرا به گزارشهای امنیتی، نقش پزشکیان بهعنوان یک نیروی میانه و واسط حل بحران را نابود کرد و سرمایه اجتماعی میانهروها را سوزاند.
شکوریراد با هشدار نسبت به تعمیق نفرت دوقطبی، کشتار معترضان را «سیاهترین روز تاریخ ایران رقم خورد!» خواند و گفت زخمهای ناشی از کشتار جوانان زیر ۳۰ سال تنها با پذیرش حقیقت، پاسخگویی و تغییر مسیر حکمرانی قابل ترمیم است. او تأکید کرد که مردم واقعیت خیابان را لمس کردهاند و حکومت نمیتواند با روایتهای دروغین، حقایق را پنهان کند.
