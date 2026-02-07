دریاسالار رابرت هاروارد تاکید کرد که رژیم حاکم بر ایران در آستانه فروپاشی است



ایندیپندنت فارسی - رابرت هاروارد، معاون سابق فرمانده سنتکام، در گفتگو با روزنامه اسرائیلی اورشلیم‌پست، تاکید کرد که جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است.



او با اشاره به تضعیف رژیم حاکم بر ایران درپی فشارهای اقتصادی، اعتراضات گسترده و گزینه‌های پیش روی ایالات متحده برای حمایت از معترضان، افزود که اقدامات اخیر جمهوری اسلامی صرفا نمایشی نمادین از قدرت و نوعی بلوف سیاسی است، چراکه این رژیم در آستانه فروپاشی است و آمادگی ورود به یک جنگ منطقه‌ای را ندارد.



این مقام ارشد سابق در فرماندهی مرکزی ایالات متحده همچنین اظهار کرد که جمهوری اسلامی صرفا تلاش می‌کند نمایشی از قدرت ارائه دهد اما همه می‌دانند که این ادعاها توخالی است.



اظهارات او پس از آن است که به گفته مقام‌های آمریکایی، ارتش ایالات متحده هفته گذشته یک پهپاد ایرانی را که به ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن نزدیک شده بود سرنگون کرد. به گفته منابع دریایی و یک شرکت مشاوره امنیتی، در حادثه‌ای دیگر نیز شش قایق مسلح ایرانی در تنگه هرمز به یک نفتکش با پرچم آمریکا نزدیک شدند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعدا ادعا کرد که دو کشتی را توقیف کرده است.



مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای در کنار این نمایش‌های نظامی، لفاظی‌های تحریک‌آمیز و تهدید کرده‌اند که اگر آمریکا حمله کند کل منطقه را به جنگ خواهند کشاند.



دریاسالار هاروارد، که اکنون مشاور ارشد پروژه سیاست ایران در موسسه یهودی امنیت ملی آمریکا است، در این زمینه گفت: «جمهوری اسلامی همواراه کشتی‌های جنگی ایالات متحده را در منطقه مورد آزار و اذیت قرار داده است. برخی از این اقدامات فقط ادامه این روند است، اما برخی از آنها به‌وضوح به پیش‌بینی حملات یا سایر اقدامات علیه ایران مرتبط است. درواقع همه اینها تا حدودی عملیات تاکتیکی‌اند که با هدف آزار و اذیت و نمایش قدرت محدود سپاه پاسداران انجام می‌شوند.»

