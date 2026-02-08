اسماعیل نوری علا - خبرنامه گویا

به نظر می رسد که در شرایط فعلی سیاسی، بی راه نیست که خود بپرسیم: «در تنگنای پس از جنگ 12 روزه و کشته شدن حدود 50 تن از سران نظامی و اتمی رژیم، و پناه بردن رهبر انقلاب به سوراخ موش، و نیز در شرایط جهانی کنونی، یعنی در بحبوحهء لشگرکشی امریکا به خلیج فارس و تهدیدهای دائم روانه از هر سو برای سرنگونی حکومت، چرا رهبر جنایتکار رژیم، و البته نه تنها او، تصمیم گرفته اند دست به قتل عام مردم معترض در خیابان های ایران زده و تظاهرات فراگیر آنها را به سرعت فرو بنشانند و در پی آن غارت و تجاوز و اعدام را ادامه دهند؟ براستی سران رژیم جنایتکار از این کشتار چه سودی می برند؟»

از نظر من این اقدام دور از ذهن، که از رئیس حمهور امریکا تا طرفداران خود رژيم را حیرت زده کرد، نمی توانست تنها برای سرکوب تظاهراتی باشد که، مثل همیشه، می شد با حداقل خشونت هم برای مدتی آن را فرو نشاند. واقعیت اینکه چنین تصمیم و اقدامی اهداف چندی را تعقیب می کند که آنها را می توان بصورت زیر جمع بندی کرد:

۱. مهار روند فرو ریزی نیروهای بسیج و سپاهی

وقتی آن بخش از اپوزیسیون، که احتمال بیشتری برای مدیریت «دوران گذار» را داراست، علناً اعلام می کند که هم اکنون بخشی از نیروهای مسلح رژيم به تدریج از آن کنده شده و به دنبال مفری برای نجات خود در فردای فروپاشی رژيم هستند، رژیم هم می کوشد که این راه را با خون مردم و شریک کردن این نیروها در جنایات خویش ببندد.

تا پیش از کشتار اخیر، این وعدهء اپوزیسیون که «در فردای فروپاشی رژیم تنها کسانی به محاکمه کشیده می شوند که دست شان بخون مردم آعشته باشد» وعده ای امید برانگیز برای بخشی از نیروهای سرکوب محسوب می شده و آنها به این امید بوده اند که نکشتن و خون نریختن می تواند دلیلی بر معافیت آنان در فردای پس از فرو پاشی باشد. رژیم اما، با اجرای کشتار عمومی به دست عده ای از همین ها، این دریچهء امید را بسته و نیروهای سرکوب را یکسره در جنایات خود شریک کرده است، بطوری که در حال حاضر نیروهائی که در این جنایت بی نظیر شراکت داشته اند، بعنوان صاجبان دست های آغشته بخون مردم بی گناه، از پیش پرونده خود را نوشته می بینند و نمی توانند به معافیت آینده دل ببندند. نتیحه اینکه رهبر انقلاب اسلامی و مشاوران اش از میان این نیروها برای خود و با خون مردم یارگیری مجدد کرده اند.

۲. اقدام برای تصعیف موقعیت شاهزاده

از آنجا که شاهزاده رضا پهلوی از یکسو معافیت صاحبان دست های نیالوده از محاکمات آینده را اعلام داشته و از نیروهای مسلح خواسته بودند تا به ایشان بپیوندند و، از سوی دیگر، بر اساس سخن خود ایشان، بیش از 50 هزار نفر از این نیروها با ایشان تماس گرفته و اظهار همبستگی کرده اند، و این امر می توانست مهمترین نشانهء نفوذ شاهزاده در میان نیروهای مسلح باشد، رژيم تصمیم گرفت، با دست زدن به این کشتار، بخش مهمی از نیروهائی را که دچار تردید شده بودند، بدون اینکه خود بفهمند، آلودهء جنایات کند و تقصیر این کشتار غیر منتظره را نیز به گردن شاهزاده بیاندازد و هراسی بیافریند مبنی بر اینکه پیوستن به ایشان عواقبی بسیار دهشتناک دارد.