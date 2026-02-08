یورونیوز - دونالد ترامپ گامی غیرمعمول برداشته و از فرماندهان نظامی برای دیپلماسی سطح بالا استفاده کرده است. او فرمانده ارشد آمریکا در خاورمیانه را به مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران فرستاد و همچنین وزیر ارتش خود را به عنوان مذاکره‌کننده کلیدی برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین تعیین کرد.

دریاسالار براد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) برای نخستین بار روز جمعه به مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران در عمان ملحق شد و با حاضر شدن در یونیفرم رسمی خود، به نوعی افزایش قدرت نظامی آمریکا در منطقه را یادآور شد.

به موازات این، دن دریسکول، وزیر ارتش آمریکا نیز این هفته نقش خود را در مذاکرات روسیه و اوکراین از سر ‌گرفت و تلاش کرد تا در زمان‌های توقف بین جلسات، گفتگو با مقامات اوکراینی را ادامه دهد.

با توجه به ورود استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و جارد کوشنر، داماد آقای ترامپ به این مذاکرات حساس، تصمیم برای به‌کارگیری فرماندهان نظامی، چه به دلیل تخصص، ارتباطات یا به‌عنوان علامتی از گزینه‌های احتمالی سخت‌تر، نشان‌دهنده تغییری است که دولت جمهوری‌خواه آمریکا در سیاست خارجی و دیپلماسی سنتی ایالات متحده ایجاد کرده است.

الیزا ایورز، که پیش‌تر در سمت‌های امنیت ملی در دولت‌های جرج دبلیو بوش و اوباما فعالیت داشته است با اشاره به انتصاب فرماندهان فعال نظامی مانند آقای کوپر در نقش‌های دیپلماتیک تاکید کرد که این اقدام نشان می‌دهد دولت ترامپ ارزش دیپلمات‌های حرفه‌ای و ابزارهای دیپلماسی را کاهش داده و به جای آن به شدت بر توان نظامی برای حل چالش‌های سیاست خارجی تکیه می‌کند.

خانم ایورز که اکنون به عنوان پژوهشگر مسائل خاورمیانه در «مرکز امنیت نوین آمریکا» مشغول به کار است، با اشاره به اهمیت صبر و تلاش در دیپلماسی گفت: «اغلب رسیدن به نقطه‌ای که بتوان گفت دیپلماسی موفق بوده است، نیازمند صرف زمان، سرمایه‌گذاری و کار سخت فراوان است» و به ضرب‌المثل معروف «هر میخ را نباید با چکش زد» اشاره کرد.

از سوی دیگر، الیوت کوهن، مشاور وزارت امور خارجه در دولت جرج دبلیو بوش، خاطرنشان کرد که حضور ژنرال‌های آمریکایی در مذاکرات کنترل تسلیحات با اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد سابقه داشته است، اما اقدام دولت ترامپ برای اعزام دکتر دریسکول، بالاترین مقام غیرنظامی ارتش، «غیرمعمول» است.

آقای کوهن افزود: «رئیس‌جمهورها گاهی افراد غیرمعمول را به‌عنوان فرستاده انتخاب می‌کنند، اگر به آنها اعتماد داشته باشند و فکر کنند می‌توانند پیام را منتقل کنند.»

ارسال پیام به طرف مقابل

مذاکرات در عمان با هدف کاهش تنش‌های فزاینده میان ایران و ایالات متحده برگزار شد. آقای ترامپ این مذاکرات را «بسیار خوب» توصیف کرد و اعلام کرد که جلسات بیشتری اوایل هفته آینده برنامه‌ریزی شده است. با این حال، او هشدار داد که در صورتی که ایران بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق نرسد، «عواقب بسیار سنگینی» در انتظار خواهد بود.