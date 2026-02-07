روشنک آسترکی - کیهان لندن

نخستین روز از دور جدید مذاکرات میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ دقیقا ۳۰ روز پس از کشتار خونین شهروندان معترض در دی‌‌۴۰۴ برگزار شد. در حالیکه این مذاکرت برای جمهوری اسلامی همچون دستاویزی در یافتن شانس «بقای نظام» است، شماری از مقامات و حامیان حکومت آن را به اعتراضات مردم پیوند زده و یک پیروزی در برابر ملت معترض ایران می‌دانند که چهار هفته پیش بزرگترین اعتراضات ضدحکومتی در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زدند و البته به وحشیانه‌ترین شکل ممکن سرکوب شدند.

با اینهمه جنگ، مذاکره و صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی سه‌گانه‌ای است که در معادله‌ای خارج از مبارزات آزادیخواهانه ضد حکومتی مردم ایران در جریان است.

جنبش آزادیخواهانه کنونی مردم ایران ریشه در ارزش‌های ملی، تاریخی و اجتماعی ایرانیان دارد و در سالهای گذشته با تأکید بر یکپارچگی، همبستگی و منافع همه ملت به‌عنوان یک «امر ملی» نزد شهروندان دیده شده است؛ آثار ایستادن جنبش بر پایه‌های ملی در شعارها، نمادهای مبارزه و حتی واکنش خانواده‌های جان‌باختگان نمایان است. از پراکندگی گسترده جغرافیایی آن در سطح کشور و مشارکت شهروندان در بیش از ۲۰۰ شهر در اعتراضات اخیر، تا برافراشتن پرچم شیروخورشید در اعتراضات و تأکید بر هدیه شدن جان‌باختگان پرپر شده به «میهن».

پیوند زدن جنبش آزادیخواهانه ایرانیان با هر عاملی خارج از اراده و توان ملی، از جمله مذاکره و توافق، می‌تواند روند جنبش را فرسایشی کرده و یا نقش محوری و تعیین‌کننده مردم را تقلیل دهد.

حکومتی که امروز به زائده‌ای چرکین و متصل به جامعه ایران تبدیل شده در دو سطح دچار درگیری است: نظام بین‌الملل و نظام ملی ما.

مرز میان جمهوری اسلامی و مردم ایران، مرزی از جنس خون است. جمهوری اسلامی بارها و به‌وِیژه در اعتراضات دی۴۰۴ نشان داده فقط به سرنیزه و ماشین کشتار و سرکوب تکیه دارد؛ حتی بسیاری از تحلیلگران حکومتی که نگران حیات نظام هستند نیز پُر شدن دره عمیق میان حکومت و مردم را غیرممکن ارزیابی می‌کنند.

در آنسو ممکن است جمهوری اسلامی با نرمش و چرخش نگرانی نظام بین‌الملل و آمریکا و شرکایش را بکاهد یا بکوشد اختلافات با آنها را دسته‌بندی کند تا راحت‌تر کنترل و مدیریت شود اما واقعیت اینست که در هر حال، مسئله‌اش با نظام ملی ما زمانی حل می‌شود که دیگر نباشد!

در نتیجه، مبارزه ملت ایران با جمهوری اسلامی چه در حالت جنگ حکومت با آمریکا و چه رسیدن به صلح با دولت دونالد ترامپ، تا سرنگونی جمهوری اسلامی پابرجا می‌ماند.

روشنک آسترکی