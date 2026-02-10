Tuesday, Feb 10, 2026

999.jpgایندیپندنت - هادی چوپان، قهرمان «مستر المپیا ۲۰۲۲» که در جریان اعتراضات در کنار مردم قرار نگرفت و همزمان با این اعتراضات برنامه‌ای تلویزیونی او را در حال رقص نشان داد، در واکنش به عدم محبوبیت بین مردم که با کاهش صدها هزارنفری تعداد دنبال کنندگان او در اینستاگرام و پایین کشیدن تصاویرش از باشگاه‌های ورزشی همراه بوده، خود را با امام اول شیعیان مقایسه کرد و گفت: «امیرالمومنین یک عمر نان شب مردم کوفه را داد اما همان‌ها از پشت فرق سرش را شکافتند، حالا انتظار دارید قدر من و امثال من را بدانند.»

هادی چویان در حالی به عنوان یک ورزشکار مشهور در کنار مردم ایران نایستاد که چهره‌هایی مانند مسعود ذات‌پرور که بدون رانت و حمایت به قهرمان جهان و آسیا شد، در انقلاب ملی ایرانیان به خیابان رفت و کشته شد.

تصاویر پایین کشیدن بنرهای هادی چوپان در باشگاه‌های ورزشی و بالا بردن تصاویر مسعود ذات‌پرور در روزهای اخیر در شبکه‌‌های اجتماعی منتشر شده است.

عضویت در کانال تلگرام

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


