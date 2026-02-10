ایران وایر - «ایران وایر» از طریق گفتوگو با سه فرد آگاه و نزدیک به خانوادههای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ مطلع شده است که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی، به شکلی بیسابقه، خانوادههای معترضانی که به دست حکومت بازداشت شدهاند، برای حضور در «راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن» زیر فشار گذاشتهاند.
برادر یکی از بازداشت شدهها به «ایران وایر» گفته است که یکشنبه ۱۹بهمن۱۴۰۴ از شمارهای ناشناس (Private Number) با او تماس گرفته شده است. او به ایران وایر میگوید: «به من گفتند اگر میگویید برادرت اغتشاشگر نبوده و به اشتباه بازداشت شده، باید همراه خانوادهات در راهپیمایی شرکت کنی.»
او همچنین میگوید که در همین روز ۲ بار نیز با مادر این خانواده تماس گرفته شده است: «به مادرم گفتند آزادی فرزندت مشروط به حضور خودت در راهپیمایی است.»
ایران وایر همچنین در گفتوگو با یکی دیگر از خانوادههای بازداشتی مطلع شده که نهادهای امنیتی پس از تماس با خانوادهها، از آنها «مدرک کافی» برای حضورشان در راهپیمایی حکومتی ۲۲بهمن خواستهاند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
یک عضو خانواده بازداشتی اعتراضات ۱۴۰۴ به ایران وایر میگوید که ماموران امنیتی، پس از تماس با او و دو عضو دیگر خانوادهاش، از آنها نام و آدرس صفحات اینستاگرامشان را پرسیدهاند. او به ایران وایر میگوید: «به ما گفتند اینکه بگویید چشم میرویم کافی نیست. باید با صفحه شخصیتان عکس بگیرید و در اینستاگرام استوری بگذارید.»
او همچنین به ایران وایر گفته است که ماموران امنیتی به خانوادههای بازداشت شدهها گفتهاند در صورتی که صفحه اینستاگرامتان خصوصی است، باید صفحه را به مدت یک روز عمومی کنید و عکسی که در استوری اینستاگرامتان گذاشتهاید هم نباید حذف شود.
او به ایران وایر میگوید: «به ماموری که تماس گرفته بود گفتیم شما اینترنت تلفن همراه خانواده ما را قطع کردید چطور میتوانیم عکسی استوری کنیم؟ گفت مشکل شماست.»
همچنین یکی از اعضای خانوادههای بازداشت شده در کرج به ایران وایر گفته که نهادهای امنیتی به او و یک عضو دیگر خانوادهاش گفتهاند که «باید فقط در شهر تهران» در راهپیمایی ۲۲بهمن شرکت کند.
او به ایران وایر میگوید: «به من گفتند اگر شرکت نکنید، نه تنها عضو بازداشت شده، که خانوادگی اغتشاشگر هستید.»
در روزهای گذشته، اخباری مبنی بر زیر فشار قرار گرفتن برخی خانوادههای کشتهشدگان و افراد بازداشت شده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شبکههای اجتماعی منتشر شده بود. روز گذشته رسانههای حکومتی نامهای منتسب به «محمد ساعدینیا» فعال اقتصادی، کارآفرین و صاحب برند «ساعدینیا» منتشر کردند که او ضمن عذرخواهی از مردم خواستار حضور آنان در راهپیمایی ۲۲بهمن شده بود.
محمد ساعدینیا که در روزهای اعتصاب بازار با مردم همراه شد و کسب و کار خود را تعطیل کرد،۲۴دی۱۴۰۴ همراه پسرش بازداشت شد و چند روز بعد اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه از توقیف و مصادره همه اموال او خبر داد.
حالا نامهای منتسب به او منتشر شده که ضمن ابراز پشیمانی و عذرخواهی از مردم، شهروندان را به شرکت در راهپیمایی حکومتی ۲۲بهمن تشویق میکند، مشخص نیست تحت چه شرایطی امضای محمد ساعدینیا پای این نامه نشسته است.