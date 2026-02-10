ایران وایر - «ایران وایر» از طریق گفت‌وگو با سه فرد آگاه و نزدیک به خانواده‌های بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ مطلع شده است که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، به شکلی بی‌سابقه، خانواده‌های معترضانی که به دست حکومت بازداشت شده‌اند، برای حضور در «راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن» زیر فشار گذاشته‌اند.

برادر یکی از بازداشت شده‌ها به «ایران وایر» گفته است که یکشنبه ۱۹بهمن۱۴۰۴ از شماره‌ای ناشناس (Private Number) با او تماس گرفته شده است. او به ایران وایر می‌گوید: «به من گفتند اگر می‌گویید برادرت اغتشاشگر نبوده و به اشتباه بازداشت شده، باید همراه خانواده‌ات در راهپیمایی شرکت کنی.»

او همچنین می‌گوید که در همین روز ۲ بار نیز با مادر این خانواده تماس گرفته شده است: «به مادرم گفتند آزادی فرزندت مشروط به حضور خودت در راهپیمایی است.»

ایران وایر همچنین در گفت‌وگو با یکی دیگر از خانواده‌های بازداشتی مطلع شده که نهادهای امنیتی پس از تماس با خانواده‌ها، از آن‌ها «مدرک کافی» برای حضورشان در راهپیمایی حکومتی ۲۲بهمن خواسته‌اند.

یک عضو خانواده بازداشتی اعتراضات ۱۴۰۴ به ایران وایر می‌گوید که ماموران امنیتی، پس از تماس با او و دو عضو دیگر خانواده‌اش، از آن‌ها نام و آدرس صفحات اینستاگرام‌شان را پرسیده‌اند. او به ایران وایر می‌گوید: «به ما گفتند این‌که بگویید چشم می‌رویم کافی نیست. باید با صفحه شخصی‌تان عکس بگیرید و در اینستاگرام استوری بگذارید.»