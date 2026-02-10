Tuesday, Feb 10, 2026

khashbanner2.jpgبر اساس بیانیه‌‌ای که از سوی گروه "جبهه مبارزین" مردمی منتشر شده، این گروه مدعی شده است که در چارچوب آنچه اقدام علیه ساختار قضایی توصیف می‌کند، یکی از کارکنان ارشد دادگستری شهرستان خاش را که با دو محافظ در تردد بوده، هدف قرار داده است. در این بیانیه ادعا شده یکی از محافظان که سرباز وظیفه بوده، در محل حادثه به صورت سالم رها شده است.

جبهه "مبارزین مردمی" هدف قرار دادن خودروی پرسنل دادگستری شهرستان خاش را برعهده گرفت

به گزارش حال‌ وش / امروز سه‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۴،«جبهه مبارزین مردمی» با انتشار اطلاعیه‌ای در کانال تلگرامی منتسب به خود، مسئولیت حمله به خودروی سواری پژو در مقابل یگان تکاوری فراجا در خیابان امام خمینی شهرستان خاش را بر عهده گرفت؛ خودرویی که روز گذشته هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفته بود.

khashlarge.jpg

این حادثه روز گذشته دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد و بر اساس گزارش اولیه حال‌ وش، در خودروی مورد هدف سه نفر شامل یک سرباز وظیفه و دو فرد لباس‌شخصی حضور داشتند که یکی از افراد لباس‌شخصی منتسب به دادگستری و دیگری نیروی نظامی عنوان شده بود. به گفته منابع محلی، پس از توقف خودرو، سرباز وظیفه از خودرو خارج شده و سپس دو سرنشین لباس‌شخصی هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتند.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی جبهه مبارزین مردمی، حمله به خودروی حامل پرسنل دادگستری، «علیه عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی» مرتبط دانسته شده و در متن بیانیه، از «رها شدن سرباز وظیفه» سخن به میان آمده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، مقامات رسمی، نهادهای قضایی و امنیتی واکنشی نشان نداده‌اند.

