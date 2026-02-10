دویچه وله - سایت آلمانی فوکوس در یک گزارش اختصاصی از احتمال همکاری نزدیک یکی از مدیران ایرانی شرکت انرژی EnBW با حکومت ایران خبر داده است.

بر اساس تحقیقاتی که فوکوس انجام داده، یکی از مدیران زن این شرکت که ایرانی است و سالهاست با این شرکت کار می‌کند و در حال حاضر نیز یک پست کلیدی دارد، خواهر یکی از نمایندگان مجلس ایران و دختر یک سرباز سابق سپاه پاسداران است.

بخش حقوقی شرکت EnBW در حال بررسی این موضوع است که آیا این همکار می‌تواند برای امنیت ملی انرژی در آلمان خطرساز باشد. یک سخنگوی این شرکت به نشریه فوکوس آنلاین گفته است: «ما این هشدار را بسیار جدی می‌گیریم و با دقت آن را بررسی می‌کنیم.» او در عین حال گفته تا پایان تحقیقات نمی‌تواند جزییات بیشتری در این باره ارائه دهد.

شرکت انرژی EnBW که دفتر مرکزی آن در کارلسروهه قرار دارد، بیش از ۳۱ هزار کارمند و حدود پنج و نیم میلیون مشتری برق و گاز در آلمان و اروپا دارذ و بزرگترین شرکت انتقال گاز در آلمان و اروپاست. مدیر ایرانی مورد ظن این شرکت در بخش حساس "تکنولوژی‌های آینده سبز" مشغول به کار است و در ارتباط تنگاتنگ با تصمیم‌گیران سیاسی قرار دارد.

یکی از پروژه‌های این بخش با میلیون‌ها یورو از سوی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان حمایت مالی شد. آنگونه که فوکوس از منابع نزدیک به این شرکت دریافته است، تحقیقات درباره این مدیر ایرانی نه تنها از همکاران او بلکه در خارج از شرکت نیز انجام می‌شود.

در این راستا اداره حراست از قانون اساسی (اداره امنیت داخلی) و اداره اطلاعات فدرال آلمان (سرویس امنیت خارجی) نیز وارد تحقیقات شده‌اند و شرکت EnBW در تماس نزدیک و فشرده با این نهادها قرار دارد.

هشدار درباره این کارمند ایرانی توسط یک ایمیل ناشناس به شرکت EnBW داده شده است. در این ایمیل مدارک و شواهدی از جمله از فعالیت‌های این فرد در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی سیاسی و نیز از اداره ثبت شرکت در ایران ضمیمه شده‌اند.

این شواهد نشان می‌دهد که این زن در ارتباط تنگاتنگ با سیستم سیاسی حکومت ایران قرار دارد و بیش از هرچیز ظن رابطه کاری و مالی با برادرش که نماینده مجلس شورای اسلامی است وجود دارد.