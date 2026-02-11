Wednesday, Feb 11, 2026

صفحه نخست » خبرنامه امیرکبیر: دانشجویان ده‌ها دانشگاه از سراسر کشور با رضا پهلوی اعلام همبستگی کردند.

amirkabir.jpgکیهان لندن - «خبرنامه امیرکبیر» که اخبار جنبش دانشجویی ایران را بازتاب می‌دهد در گزارشی ویژه اعلام کرده جمعی از دانشجویان ۳۰ دانشگاه کشور با شاهزاده رضا پهلوی به‌عنوان رهبر انقلاب شیروخورشید اعلام همبستگی کرده‌اند.

در این گزارش که روز چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شده آمده «تا کنون دانشجویان ده‌ها دانشگاه از سراسر کشور، با صدور بیانیه‌هایی صریح، مستقل و جداگانه، همبستگی خود را با شاهزاده رضا پهلوی، رهبر انقلاب شیروخورشید ابراز و از ایشان اعلام حمایت کرده‌اند.»

در این گزارش آمده «بر کسی پوشیده نیست که جنبش دانشجویی ایران و جامعهٔ دانشگاهی کشور به مثابه بازوی تولید اندیشه و نوآوری، نقشی بنیادین و کلیدی در شکل‌گیری انقلاب شیروخورشید ایفا کردند. دانشجویان با وجود فضای امنیتی و سرکوب سیستماتیک، کوشیدند تا از طریق برگزاری تظاهرات‌های اعتراضی، اعتصاب، دیوارنویسی و آگاهی‌رسانی‌های گوناگون، صدای هم‌میهنان و ملت خود باشند.»

👈مطالب بیشتر در کیهان لندن

«خبرنامهٔ امیرکبیر» همچنین افزوده تا کنون توانسته برخی از این بیانیه‌های پیش‌گفته را مورد بررسی و درستی‌سنجی قرار دهد. اگرچه باید گفت که بر اساس گزارش‌های پراکنده، شواهد میدانی و آنچه از منابع دانشجویی به دست آمده، دامنهٔ این حمایت‌ها به‌مراتب گسترده‌تر از موارد ثبت‌شده است اما به دلیل فضای شدید امنیتی، فقدان سازماندهی قبلی و فشارهای انضباطی، امکان انتشار علنی همهٔ این بیانیه‌ها فراهم نبوده است. فهرست این دانشگاه‌ها، به این گزارش پیوست می‌شود.

ak1.jpgak2.jpgak3.jpg

«خبرنامه امیرکبیر» همچنین فهرست دانشگاه‌هایی که دانشجویان آن با شاهزاده رضا پهلوی اعلام همبستگی کرده‌اند را به شرح زیر اعلام کرده است:

۱. دانشکده ملی مهارت رشت

۲. دانشگاه آزاد قزوین

۳.دانشگاه آزاد بجنورد

۴. دانشگاه آزاد تهران جنوب

۵. دانشگاه آزاد تهران غرب

۶. دانشگاه آزاد تهران مرکز

۷. دانشگاه آزاد رشت

۸. دانشگاه آزاد، علوم و تحقیقات

۹. دانشگاه آزاد، کرج

۱۰. دانشگاه بوعلی سینا

۱۱. دانشگاه تهران

۱۲. دانشگاه خلیج فارس

۱۳. دانشگاه خوارزمی

۱۴. دانشگاه سمنان

۱۵. دانشگاه صنعتی ارومیه

۱۶. دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۷. دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۱۸. دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۹. دانشگاه علم و صنعت مازندران

۲۰. دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

۲۱. دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۲۲. دانشگاه فرح پهلوی (الزهرا)

۲۳. دانشگاه فردوسی مشهد

۲۴. دانشگاه محقق اردبیلی

۲۵. دانشگاه مراغه

۲۶. دانشگاه ملی ایران (بهشتی)

۲۷. دانشگاه پهلوی (شیراز)

۲۸. دانشگاه چمران اهواز

۲۹. دانشگاه گیلان

۳۰. دانشگاه یزد

مطلب قبلی...
kbanner.jpg
کشتی‌گیر تیم ملی، به اعدام در میدان نبوت قم محکوم شد
مطلب بعدی...
999.jpg
طی الارض حامیان جمهوری اسلامی در قزوین و خرم آباد!

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv11-1.jpg
وقتی که ملانیا ترامپ مدل بود
one11.jpg
حضور پر سر و صدای بازیگر سوری در جشنواره فجر و ذوق زدگی چمران و زاکانی
goftar11.jpg
تبادل نامه محرمانه بین سلطان عمان و لاریجانی
goftar11-1.jpg
تاریخچه شیر و خورشید؛ سیر یک نماد از سکه‌های باستانی تا پرچم قاجار و پهلوی
oholic11.jpg
چگونه زمان و وقت خودمون رو مدیریت کنیم ؟
daily11.jpg
تازه ترین دیدار گلشیفته فراهانی و خواهرش شقایق
goftar10-1.jpg
گرامیداشت آزیتا لاچینی بازیگر ۸۹ ساله در حاشیه جشنواره خونین فجر
gtv.jpg
تصاویر خبرساز برد پیت با دوست دخترش در لندن

از سایت های دیگر

لباس جنجالی جنیفر لوپز، افتتاح بوتیک میلان تا برندی جهانی
این ویتامین روند پیری پوست را معکوس می‌کند
هشدارنظام: اگر تسلیم شویم، سقوط حتمی است
توصیه متخصصان برای از بین بردن انواع مختلف چربی‌های شکمی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
هفت مشکلی که باهوش‌ترها از آن شکایت نمی‌کنند، کدامند؟
kayhan.jpg
چرا اردوغان موافق بقای جمهوری اسلامی است؟!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
one10-1.jpg
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی؛ پژوهشگر دینی و روحانی جنجالی این روزها
oholic10-1.jpg
«برایان جانسون با این ترفند ساده ۸۵ درصد پلاستیک های سمی بدنش را حذف کرد»
daily15.jpg
آیا والری ژیسکار دستن در انقلاب ایران نقش داشت؟

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy