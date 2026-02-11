کیهان لندن - «خبرنامه امیرکبیر» که اخبار جنبش دانشجویی ایران را بازتاب میدهد در گزارشی ویژه اعلام کرده جمعی از دانشجویان ۳۰ دانشگاه کشور با شاهزاده رضا پهلوی بهعنوان رهبر انقلاب شیروخورشید اعلام همبستگی کردهاند.
در این گزارش که روز چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شده آمده «تا کنون دانشجویان دهها دانشگاه از سراسر کشور، با صدور بیانیههایی صریح، مستقل و جداگانه، همبستگی خود را با شاهزاده رضا پهلوی، رهبر انقلاب شیروخورشید ابراز و از ایشان اعلام حمایت کردهاند.»
در این گزارش آمده «بر کسی پوشیده نیست که جنبش دانشجویی ایران و جامعهٔ دانشگاهی کشور به مثابه بازوی تولید اندیشه و نوآوری، نقشی بنیادین و کلیدی در شکلگیری انقلاب شیروخورشید ایفا کردند. دانشجویان با وجود فضای امنیتی و سرکوب سیستماتیک، کوشیدند تا از طریق برگزاری تظاهراتهای اعتراضی، اعتصاب، دیوارنویسی و آگاهیرسانیهای گوناگون، صدای هممیهنان و ملت خود باشند.»
«خبرنامهٔ امیرکبیر» همچنین افزوده تا کنون توانسته برخی از این بیانیههای پیشگفته را مورد بررسی و درستیسنجی قرار دهد. اگرچه باید گفت که بر اساس گزارشهای پراکنده، شواهد میدانی و آنچه از منابع دانشجویی به دست آمده، دامنهٔ این حمایتها بهمراتب گستردهتر از موارد ثبتشده است اما به دلیل فضای شدید امنیتی، فقدان سازماندهی قبلی و فشارهای انضباطی، امکان انتشار علنی همهٔ این بیانیهها فراهم نبوده است. فهرست این دانشگاهها، به این گزارش پیوست میشود.
«خبرنامه امیرکبیر» همچنین فهرست دانشگاههایی که دانشجویان آن با شاهزاده رضا پهلوی اعلام همبستگی کردهاند را به شرح زیر اعلام کرده است:
۱. دانشکده ملی مهارت رشت
۲. دانشگاه آزاد قزوین
۳.دانشگاه آزاد بجنورد
۴. دانشگاه آزاد تهران جنوب
۵. دانشگاه آزاد تهران غرب
۶. دانشگاه آزاد تهران مرکز
۷. دانشگاه آزاد رشت
۸. دانشگاه آزاد، علوم و تحقیقات
۹. دانشگاه آزاد، کرج
۱۰. دانشگاه بوعلی سینا
۱۱. دانشگاه تهران
۱۲. دانشگاه خلیج فارس
۱۳. دانشگاه خوارزمی
۱۴. دانشگاه سمنان
۱۵. دانشگاه صنعتی ارومیه
۱۶. دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۷. دانشگاه صنعتی امیر کبیر
۱۸. دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۹. دانشگاه علم و صنعت مازندران
۲۰. دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
۲۱. دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۲۲. دانشگاه فرح پهلوی (الزهرا)
۲۳. دانشگاه فردوسی مشهد
۲۴. دانشگاه محقق اردبیلی
۲۵. دانشگاه مراغه
۲۶. دانشگاه ملی ایران (بهشتی)
۲۷. دانشگاه پهلوی (شیراز)
۲۸. دانشگاه چمران اهواز
۲۹. دانشگاه گیلان
۳۰. دانشگاه یزد
