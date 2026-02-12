حنیف حیدرنژاد- تصور کنید فردی در یک مسابقهٔ دوومیدانی شرکت می‌کند و در پرش سه‌گام حداکثر دو متر و نیم می‌پرد. حال اگر دیگران بگویند او هشت متر پریده، یا روزنامه یا رسانه‌ای چنین خبر غیرواقعی‌ای را منتشر کند، وظیفهٔ آن فرد چیست؟ آیا اگر به اخلاق، صداقت و رقابت سالم باور داشته باشد، نباید خود او نخستین کسی باشد که اعتراض کند؟

حالا اگر همان فرد، خودش خبر دروغ «هشت متر» را به رسانه‌ای ارسال کرده باشد یا حتی برای انتشار چنین خبر دروغی پول پرداخت کند، چه؟ آیا این رفتار، فراتر از بی‌صداقتی و بی‌اخلاقی، مصداق بی‌پرنسیبی، «وقاحت و کلاشی» نیست؟

سازمان مجاهدین از چند هفته قبل برای روز شنبه ۷ فوریه در برلین اعلام تظاهرات کرده بود. اهمیت این تظاهرات که برای مقابله با رضا پهلوی برنامه‌ریزی شده بود، آن‌قدر زیاد تلقی می‌شد که مریم رجوی نیز شخصاً به برلین آمد تا سخنرانی کند. این برنامه به مناسبت «پیروزی انقلاب ضدسلطنتی» و با شعار «نه شاه، نه شیخ» برگزار شد. در پلاکاردها و شعارها، بارها جملهٔ «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر» تکرار می‌شد.

حکایت سازمان مجاهدین و تجمع و تظاهرات آن در هفتم فوریه در برلین، دقیقاً شبیه همان فردی است که دو متر و نیم پریده، اما به دیگران پول می‌دهد تا بنویسند او هشت متر پریده و حتی رکورد هم شکسته است.

در وب‌سایت رسمی سازمان مجاهدین آمده است: «اکسپرس لندن اعلام کرد در یک تظاهرات عظیم در دروازه براندنبورگ آلمان، بیش از ۱۰۰هزار تظاهرکننده شرکت کردند. این بزرگ‌ترین تظاهرات دموکراسی‌خواهی ایرانیان بود که تاکنون در خارج از ایران دیده شده است.»

اما آیا این خبر حقیقت دارد؟ آیا واقعاً ۱۰۰ هزار نفر در تظاهرات مجاهدین شرکت کرده بودند؟ آیا این تجمع، بزرگ‌ترین تظاهرات ایرانیان در خارج از کشور بوده است؟