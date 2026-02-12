علی خامنه‌ای در واکنش به خیزش ملی دی‌ ۱۴۰۴، با الگوی همیشگی فرافکنی عمل کرد: ابتدا معترضان را به دو دسته «معترض به‌جا» و «اغتشاشگر» تقسیم کرد و گفت «با معترض حرف می‌زنیم اما اغتشاشگر را باید سر جای خود نشاند» (۱۳ دی)، سپس همه چیز را به «فتنه آمریکایی-صهیونی» نسبت داد، ترامپ را «مجرم اصلی» خواند که هدفش «بلعیدن ایران» بود، مدعی شد عوامل خارجی (آمریکا و اسرائیل) معترضان را آموزش داده و مسلح کرده‌اند، و برای نخستین بار اذعان کرد «چندین هزار نفر» کشته شده‌اند اما مسئولیت را کاملاً به دشمن خارجی انداخت (سخنرانی ۲۷ دی). در ۱۲ بهمن هم آن را «کودتایی با خشونت داعشی» توصیف کرد که «سرکوب شد» و مخالفان را به اغراق در آمار متهم نمود؛ این رویکرد، ریشه‌های داخلی اعتراض (فقر، خشم انباشته و مطالبات رفاه و آزادی) را انکار و سرکوب خونین را توجیه کرد. چنین رویکردی البته دور از انتظار نبود، چون رهبر رژیم ولایی طی سالهایی که زمام رژیم ولایی را در اختیار داشته است از همین سنت پیروی کرده است.

۱. چارچوب نظری: مهندسی واقعیت و وابستگی به مسیر

مفهوم «مهندسی واقعیت» به بازتعریف سازمان‌یافته واقعیت اجتماعی از طریق گفتمان رسمی اطلاق می‌شود؛ فرآیندی که در آن رهبر ولایی تعیین می‌کند چه چیزی باید به‌عنوان حقیقت پذیرفته شود (Foucault, 1980). در این چارچوب، بحران‌های اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی نه انکار، بلکه بازنام‌گذاری می‌شوند و تصویری وارونه از آنچه شهروندان تجربه می کنند به دستگاه پروپاگاندای ولایی سپرده میشود. نظریه وابستگی به مسیر (Pierson, 2000) نشان می‌دهد که تصمیم‌های اولیه نهادی، با ایجاد زیانهای انباشته و افزایشی و هزینه‌های خروج، مسیرهایی را تثبیت می‌کنند که تغییر آن‌ها به‌مرور دشوارتر می‌شود. ترکیب این دو چارچوب امکان فهم چرایی ناتوانی ساختاری رژیم در عقب‌نشینی از برخی سیاست‌ها، به‌ویژه سیاست هسته‌ای، را فراهم می‌کند و آنرا دچار قفل شدگی (Locked-in Authoritarianism) و بن بست می نماید.

۲. «تهاجم فرهنگی»: امنیتی‌سازی شکاف اجتماعی

در دهه ۱۳۷۰، علی خامنه ایی مفهوم «تهاجم فرهنگی» به‌عنوان پاسخ گفتمانی به شکاف دولت-جامعه و تغییرات نسلی اختراع کرد. نارضایتی فرهنگی و مطالبات آزادی‌خواهانه به «حمله سازمان‌یافته غرب» نسبت داده شد. این مفهوم کارکردی دوگانه داشت: نخست، بحران مشروعیت را به تهدید امنیتی تبدیل کرد؛ دوم، کنترل فرهنگی و سانسور را به ضرورتی دائمی بدل ساخت. در دهه‌های بعد، این چارچوب به «جنگ نرم»، «جنگ ترکیبی» و «جنگ شناختی» ارتقا یافت. این تحول نشان‌دهنده نهادینه‌شدن منطق امنیتی در حوزه فرهنگ و ادراک عمومی است.