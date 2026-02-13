کیهان لندن - پس از سرکوب مرگبار اعتراضات در ایران و تشدید انزوای داخلی و خارجی حکومت، معادله تقابل میان تهران، واشنگتن و تل‌آویو وارد مرحله‌ای تازه شده است. این مقاله به بررسی دیدار ترامپ و نتانیاهو، افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی، و سناریوهای پیش‌رو میان «تسلیم تحت فشار» یا «حمله» می‌پردازد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ در واشنگتن با هم دیدار کردند.

ترامپ اندکی پس از پایان جلسه در کاخ سفید، در پستی در «تروث سوشال» نوشت: «به نتیجه قطعی‌ نرسیدیم، جز این‌که من اصرار داشتم مذاکرات با ایران ادامه یابد تا ببینیم آیا می‌توان به توافقی دست یافت یا نه؛ اگر بتوان، به نخست‌وزیر اطلاع دادم که این گزینه ترجیح من خواهد بود. اگر توافق نشود، باید ببینیم نتیجه چه خواهد شد.»

ترامپ افزود: «دفعه قبل ایران تصمیم گرفت که توافق نکند و با عملیات چکش نیمه‌شب هدف قرار گرفت، که برایشان خوب پیش نرفت... امیدواریم این بار منطقی‌تر و مسئولانه‌تر رفتار کنند.»

نتانیاهو پیش از سوار شدن به هواپیمای خود برای بازگشت به اسرائیل گفت: «پرزیدنت ترامپ معتقد است شروطی که مقرر کرده، همراه با این واقعیت که جمهوری اسلامی به اشتباه خود در نرسیدن به توافق در دفعه قبل پی برده است، می‌تواند جمهوری اسلامی را به پذیرش شرایطی سوق دهد که امکان دستیابی به یک توافق خوب را فراهم ‌کند. بگذارید خیلی واضح بگویم: من تردید کلی خود درباره امکان دستیابی به هرگونه توافق با جمهوری اسلامی را پنهان نمی‌کنم.»

دونالد ترامپ روز پنجشنبه ۲۳ بهمن - یک روز پس از دیدار با نتانیاهو - از آماده‌سازی دومین ناوهواپیمابر آمریکا برای اعزام به خاورمیانه خبر داد.

منابع خبری بین‌المللی در گزارش‌های خود قید کردند که دیدار ترامپ و نتانیاهو «بدون نتیجه» پایان یافت، اما برخی تحلیلگران با اشاره به گفتگوهای ترامپ و نتانیاهو پیش از «جنگ ۱۲ روزه»، این احتمال را مطرح کردند که آن‌ها پشت درهای بسته با یکدیگر به توافق رسیده باشند.

واشنگتن پست: حکومت ایران گزینه‌ای در اختیار ندارد

روزنامه «واشنگتن پست» به نقل از یک مقام اروپایی که با مقامات جمهوری اسلامی در تماس است نوشت: «بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی بر این باورند که رویارویی دیگری با ایالات متحده اجتناب‌ناپذیر است و مذاکرات کنونی تنها می‌تواند اقدام نظامی آمریکا را به تعویق بیندازد.» به گفته این مقام، «آن‌ها دیگر گزینه‌ای در اختیار ندارند و خودشان هم این را می‌دانند.»