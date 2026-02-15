Sunday, Feb 15, 2026

صفحه نخست » خامنه‌ای برای عبور از بحران جانشینی، جامعه را به خون می‌کشد

jpierre.jpgژان‌ـ‌پیر فیلیو، تاریخ‌نگار فرانسوی، در تحلیلی در روزنامۀ لوموند می‌نویسد تشدید سرکوب در جمهوری اسلامی نه نشانه اقتدار، بلکه بازتاب بحران عمیق جانشینی در رأس قدرت است. به باور او، علی خامنه‌ای برای مهار آینده‌ای نامعلوم و جلوگیری از شکاف در ساختار نظام، خشونت را به راهبردی دائمی تبدیل کرده و جامعه ایران بهای این بن‌بست سیاسی را با خون می‌پردازد

ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه

ژان‌ـ‌پیر فیلیو، تاریخ‌نگار فرانسوی، در یادداشتی تحلیلی در روزنامۀ لوموند می‌نویسد : تشدید خشونت در جمهوری اسلامی بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، بازتاب بحرانی عمیق در رأس قدرت است، بحرانی که به مسئلۀ جانشینی علی خامنه‌ای گره خورده است. به باور او، هرچه ابهام درباره آینده رهبری بیشتر می‌شود، سرکوب نیز خونین‌تر می‌گردد؛ گویی نظام برای مهار آینده‌ای نامعلوم، به خشونت فزاینده پناه برده است.

فیلیو می‌نویسد پس از هزاران قربانی سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» در پاییز ۲۰۲۲، قتل‌عام ژانویۀ ۲۰۲۶ نشان داد که جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای تازه از خشونت شده است. او این روند را نتیجۀ مستقیم هراس خامنه‌ای از مسئلۀ جانشینی می‌داند. به گفتۀ فیلیو رهبر جمهوری اسلامی با معمایی حل‌ناشدنی روبروست: از یک‌سو گزینه‌های محدود برای انتقال قدرت و از سوی دیگر خطر شکاف درون ساختار مذهبی و سیاسی نظام.

به‌نوشتۀ فیلیو، نبود چهره‌ای با وزن و اعتبار لازم برای جانشینی، در کنار فاصله‌گیری بخشی از روحانیت از جمهوری اسلامی، موقعیت خامنه‌ای را بیش از پیش شکننده کرده است. در چنین شرایطی، رهبر جمهوری اسلامی به‌جای گشودن مسیر اصلاح یا انتقال آرام قدرت، راه سرکوب شدیدتر را برگزیده است. این راه به باور نویسنده نه از موضع قدرت، بلکه از اضطراب ناشی از آینده‌ای نامعلوم و خطرناک ناشی می‌شود.

فیلیو می‌نویسد انزوای فزایندۀ خامنه‌ای موجب شده جناح‌های مختلف سپاه پاسداران از هم‌اکنون برای دوران پس از او آماده شوند. در چنین چشم‌اندازی، امکان شکل‌گیری ساختاری با چهره‌ای بیش‌تر نظامی تا مذهبی مطرح است. به اعتقاد او، رهبر جمهوری اسلامی با تشدید سرکوب و «گشودن شکافی خونین» در جامعه می‌کوشد همین سناریو را نیز دفن کند.

در این تحلیل، چرخه‌ای که امروز در ایران دیده می‌شود - از سرکوب اعتراض‌های دانشجویی تا موج‌های پیاپی خشونت علیه معترضان - نه صرفاً واکنشی امنیتی، بلکه بخشی از راهبردی برای مدیریت بحران جانشینی توصیف می‌شود. فیلیو در نهایت نتیجه می‌گیرد که خشونت فزایندۀ حکومت بیش از آنکه نشانه ثبات باشد، بیانگر فرسایش تدریجی نظامی است که با مسئلۀ انتقال قدرت و آینده ساختار سیاسی خود روبرو شده است.

در بخش مرکزی تحلیل، فیلیو تأکید می‌کند که خامنه‌ای اکنون در چرخه‌ای گرفتار شده است که در آن هر موج سرکوب از موج پیشین خونین‌تر می‌شود. پس از هزاران قربانی سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» در پاییز ۲۰۲۲، کشتار ژانویۀ ۲۰۲۶ با ده‌ها هزار کشته و زخمی نشان داد که خشونت حکومتی به راهبردی دائمی تبدیل شده است. به باور او، این شتاب به‌سوی خشونت مستقیماً به هراس خامنه‌ای از مسئلۀ جانشینی بازمی‌گردد.

👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه

خامنه‌ای از یک‌سو به سناریوی انتقال قدرت به پسرش مجتبی می‌اندیشد، اما می‌داند چنین اقدامی می‌تواند روحانیت شیعه را به‌شدت دچار شکاف کند. از سوی دیگر، هیچ آیت‌اللهی نیز از وزن و نفوذ لازم برای جانشینی برخوردار نیست و بسیاری از روحانیان ترجیح می‌دهند از جمهوری اسلامی فاصله بگیرند تا بهای بی‌اعتباری گستردۀ آن را بیش از این نپردازند.

در جمع‌بندی این تحلیل آمده است که خشونت فزایندۀ حکومت نه نشانه اقتدار، بلکه علامتی از فرسودگی و اضطراب در رأس قدرت است : نظامی که هرچه بیشتر به پایان یک چرخه تاریخی نزدیک می‌شود، بیش‌تر به ابزار سرکوب متوسل می‌گردد.

مطلب قبلی...
99.jpg
از "طلب عفو" لاریجانی از شاهزاده تا "جاوید شاه" عراقچی
مطلب بعدی...
15topAA.jpg
آمریکا یک نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را در اقیانوس هند توقیف کرد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv15.jpg
ژست های مغرضانه کریستین امانپور در مصاحبه با شاهزاده رضا پهلوی
onenews27.jpg
عبدالحسین سرداری؛ شیندلر ایران که شاهزاده از او یاد کرد، کیست؟
goftar15.jpg
حواشی سخنرانی رضا پهلوی برای مردم با تدابیر شدید امنیتی در مونیخ
tv15-1.jpg
حضور فرحناز پهلوی در تظاهرات مونیخ
one19-1.jpg
نفیسه کوهنورد از کار در روزنامه همشهری تا خبرنگاری در بی بی سی
goftar28-1.jpg
محمدرضا گلزار مشتری گالری لوکس بیژن در بورلی هیلز
goftar14-1.jpg
حواشی گفتگو رضا پهلوی با کریستین امانپور در کنفراس امنیتی مونیخ
tv14.jpg
احمد منظری معروف به حاج میثم کیست

از سایت های دیگر

سرگذشت‌ ایرانیانی که از جمهوری اسلامی فرار کردند
داوری درباره ساواکی که نتوانست در مقابله با شورش ۵۷ موفق شود
از دونالد ترامپ چه باقی خواهد ماند؟ از زبان یک عکس
نفوذ به سیلیکون‌ولی با سکس

پر بیننده ترین ها



ch1.jpg
ترامپ: تغییر رژیم در ایران بهترین اتفاقی است که می‌تواند رخ دهد
daily.jpg
پاسخ ترامپ به سوال: می خواهید چه کسی در ایران قدرت را در دست بگیرید
kayhan.jpg
دوران محمدرضا شاهی؛ شاه و شهبانو در نروژ
one6.jpg
بازدید خاندان سلطنتی هلند از شهر زلزله زده بویین زهرا درسال ۱۳۴۲
hsz.jpg
ماجرای خانه حسن شماعی زاده در تهران چیست و چرا مصادره شده است؟
tv13-1.jpg
چیزهای ساده ای که توی بچگی خیلی کیف میداد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy