در کارناوال شهر کلن در آلمان، علی خامنهای در حال خوردن انسانها به نمایش درآمد. کارناوال کلن یکی از بزرگترین و شناختهشدهترین کارناوالهای آلمان و اروپاست است. این کارناوال ترکیبی از رژههای خیابانی، موسیقی محلی، لباسهای مبدل و مهمانیهای شبانه است. pic.twitter.com/E583G5BG5S-- اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) February 16, 2026