منوتو - در کارناوال شهر کلن در آلمان، علی خامنه‌ای در حال خوردن انسان‌ها به نمایش درآمد. کارناوال کلن یکی از بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین کارناوال‌های آلمان و اروپاست است. این کارناوال ترکیبی از رژه‌های خیابانی، موسیقی محلی، لباس‌های مبدل و مهمانی‌های شبانه است.

