رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با هشدار درباره «سفرهای مشکوک» برخی مدیران به خارج از کشور، خواستار بررسی سفرهای ۶ ماه اخیر آن‌ها از سوی دستگاه‌های امنیتی شد.

علی بابایی‌کارنامی روز یک‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در قالب تذکر شفاهی گفت درخواست دارد دستگاه‌های امنیتی، سفرهای ۶ ماه اخیر برخی مدیران به خارج از کشور را به‌ویژه در شرایط کنونی کشور مورد بررسی قرار دهند تا اهداف و نتایج این سفرها مشخص شود.

او با اشاره به وجود ابهام در برخی از این سفرها تاکید کرد که تعدادی از آن‌ها مشکوک است و در صورت لزوم، حاضر است جزئیات چند مورد از این سفرها را به‌صورت خصوصی در اختیار محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی قرار دهد.