Sunday, Feb 15, 2026

صفحه نخست » هشدار یک نماینده مجلس درباره سفرهای مشکوک مقامات به خارج از کشور

mashkook.jpgرییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با هشدار درباره «سفرهای مشکوک» برخی مدیران به خارج از کشور، خواستار بررسی سفرهای ۶ ماه اخیر آن‌ها از سوی دستگاه‌های امنیتی شد.

علی بابایی‌کارنامی روز یک‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در قالب تذکر شفاهی گفت درخواست دارد دستگاه‌های امنیتی، سفرهای ۶ ماه اخیر برخی مدیران به خارج از کشور را به‌ویژه در شرایط کنونی کشور مورد بررسی قرار دهند تا اهداف و نتایج این سفرها مشخص شود.

او با اشاره به وجود ابهام در برخی از این سفرها تاکید کرد که تعدادی از آن‌ها مشکوک است و در صورت لزوم، حاضر است جزئیات چند مورد از این سفرها را به‌صورت خصوصی در اختیار محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

