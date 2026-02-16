روز ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ / ۱۴ فوریه ۲۰۲۶، شهرهای زیادی در کشورهای مختلف اروپا، آسیا، اقیانوسیه و آمریکای شمالی شاهد تجمع و تظاهرات گسترده ایرانیان خارج از کشور بودند که به فراخوان رضا پهلوی پاسخ مثبت دادند. برآوردهای موجود نشان می‌دهد که فقط در شهرهای مونیخ، لندن، لس‌آنجلس، تورنتو، ونکوور و مونترال در مجموع بیش از یک میلیون ایرانی شرکت داشته اند. این یک موفقیت بزرگ است که اگر از دستاوردهای آن به‌درستی استفاده شود، می‌تواند روند پیروزی مردم ایران بر حکومت اسلامی حاکم بر کشور را تسریع کرده و شانس موفقیت آن را افزایش دهد.

الف) برخی نتایج

ـ تحکیم ارتباط ایرانیان خارج با داخل کشور و اثر «روحیه‌بخشی»

ایرانیان خارج از کشور، در شرایطی که اندوهی جمعی سراسر کشور را فرا گرفته است، با تظاهرات هفته‌های اخیر ـ به‌ویژه در ۱۴ فوریه ـ به جهانیان نشان دادند که صدای مردم ایران خفه نشده، به مردم ایران و نیمه ی تن خود در داخل کشور نشان دادند هر چند دردِ غم آنها، قلبشان را پاره پاره کرده، اما ادامه صدای آنانند و نمی گذارند آتش مبارزه با ضحاک حاکم بر کشور خاموشی بگیرد. این تظاهرات گسترده می‌تواند به مردم داخل کشور روحیه بدهد، از بار غم آنان بکاهد و مانع تعمیق یأس و ناامیدی ـ که حکومت در پی گسترش آن است ـ شود.

ـ تقویت روحیه «همبستگی ملی»

حکومت اسلامی از آغاز تلاش کرده است میان مردم ایران بی‌اعتمادی ایجاد کند، تفرقه بیندازد و به آنان القا کند که تنها و ناتوان هستند و توان مقابله ندارند. در سال‌های اخیر، به‌ویژه در انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، این تصویر به‌طور جدی دچار شکاف شد. اکنون، در داخل و خارج از کشور، بسیاری از ایرانیان به نیروی جمعی خود باور بیشتری یافته‌ و می‌دانند که با همبستگی می‌توانند تغییر ایجاد کنند. آنان در تجربه و عمل دریافته‌اند که حضور جمهوری‌خواهان، پادشاهی‌خواهان و سایر نیروهای دموکرات در کنار یکدیگر، در صورت تداوم، می‌تواند به تقویت انسجام ملی کمک کند. دیگر نیروهای سیاسی نیز در صورت تمرکز بر هدف مشترک ـ سرنگونی جمهوری اسلامی ـ می‌توانند در این چارچوب جایی برای خود بیابند.

ـ «فهم» ضرورت همبستگی

همان‌گونه که ایرانیان در داخل کشور وقتی خود را در برابر دیو خونخوار و سپاه وحشی و سرکوبگر حاکم می‌بینند، دریافته‌اند که با وجود همه اختلافات باید در کنار هم بمانند، اکنون نیز بخش بزرگی از ایرانیان خارج از کشور - در عمل و متأسفانه به بهای رنج و خون مردم در داخل کشور ـ فهمیده‌اند که کنار گذاشتن اختلافات تا زمان سرنگونی رژیم حاکم و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک ضروری است. این همگرایی بیش از آنکه در سطح رهبری سیاسی باشد، در میان بدنه جامعه شکل گرفته است؛ هرچند برخی شخصیت‌ها یا گروه‌های سیاسی هنوز با آن همراه نشده‌اند و می‌توانند به آن بپیوندند.