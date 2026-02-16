Monday, Feb 16, 2026

صفحه نخست » کریستیان امان‌پور هم پنجاه و هفتی از آب درآمد

amanpour.jpg

کریستیان امان‌پور بعد از مصاحبه خود با رضا پهلوی در یک پست لایو گفت: «در کنفرانس امنیتی مونیخ همچنین با وارث خودخوانده تاج‌وتخت ایران گفت‌وگو کردیم، به هر حال فردی که خود را رهبر اصلی اپوزیسیون در تبعید می‌نامد، رضا پهلوی، پسر شاه فقید که ۴۷ سال پیش با انقلاب اسلامی سرنگون شد. آن‌ها همگی با صدای بلند و صریح خواهان تغییر رژیم هستند؛ باید دید این روند به کجا می‌انجامد...»

خبرنامه گویا - توضیحات کریستیان امان‌پور از کنفرانس امنیتی مونیخ بیش از آن که پیامی خبری باشد، چارچوب‌بندی و جهت‌دهی سیاسی است. او با لقب «وارث خودخوانده تاج‌وتخت ایران» برای رضا پهلوی، او را از همان ابتدا به یک "نماد منسوخ گذشته" تبدیل می‌کند و اشاره به «پسر شاه فقید که ۴۷ سال پیش سرنگون شد» او را تنها به گذشته تقلیل می‌دهد و جایگاه کنونی‌اش در اپوزیسیون را نادیده می‌گیرد.

حتی وقتی مردم «با صدای بلند خواهان تغییر رژیم هستند»، با جمله «باید دید این روند به کجا می‌انجامد» این خواسته جدی را به یک احتمال مبهم و بی‌اهمیت کاهش می‌دهد. این خبرنگاری بی‌طرفانه و حرفه‌ای نیست؛ این نوع روایت و انتخاب زبان، مشروعیت رهبران اپوزیسیون را زیر سؤال می‌برد، پیش از آن که مخاطب فرصتی برای شکل دادن به قضاوت خود داشته باشد.

واکنش رسانه های داخل کشور:

kap.jpg

ویدیوی منتشر شده از سپاه پاسداران درست قبل از آغاز مذاکرات ژنو

