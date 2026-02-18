در حالی‌ که جمهوری اسلامی در حال مذاکره با امریکا است، رسانه‌های وابسته به حکومت ویدئویی تازه و تولیدشده با هوش مصنوعی منتشر کرده‌اند که در آن ترامپ و نیروی دریایی آمریکا تهدید می‌شوند.

در این ویدئوی ساختگی، یک مقام آمریکایی به دونالد ترامپ خبر می‌دهد: «آقای رئیس‌جمهور همه ناوهای هواپیمابر ما در خاورمیانه غرق شده‌اند!»

WILD VIDEO 🔴



While the Islamic regime is in talks with the U.S., regime backed media released a new AI generated video threatening President Trump and the U.S. Navy.



"All the aircraft carriers in the Middle East have been sunk, Mr. President"



(I don't think they understand... pic.twitter.com/5srSfBaD1O -- Open Source Intel (@Osint613) February 17, 2026

***