در حالی که جمهوری اسلامی در حال مذاکره با امریکا است، رسانههای وابسته به حکومت ویدئویی تازه و تولیدشده با هوش مصنوعی منتشر کردهاند که در آن ترامپ و نیروی دریایی آمریکا تهدید میشوند.
در این ویدئوی ساختگی، یک مقام آمریکایی به دونالد ترامپ خبر میدهد: «آقای رئیسجمهور همه ناوهای هواپیمابر ما در خاورمیانه غرق شدهاند!»
Open Source Intel (@Osint613) February 17, 2026
While the Islamic regime is in talks with the U.S., regime backed media released a new AI generated video threatening President Trump and the U.S. Navy.
"All the aircraft carriers in the Middle East have been sunk, Mr. President"
(I don't think they understand...
