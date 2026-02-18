مسعود پزشکیان با انتقاد از محدودیت‌های امنیتی خود گفت: «برای من این‌جوری زندگی کردن سخت است. یک آدم آزاد و رها بودم، اما الان باید آسه بریم آسه بیایم، از این چیزهایی که از ما محافظت می‌کنند. اما باکی از شهادت نداریم و افتخار می‌کنیم که شهید شویم.»

این در حالی‌ است که پزشکیان در قبال کشتار خونین دی‌ماه مسئول است؛ رویدادی که با حمایت و همراهی چهره‌های ارشد حاکمیت و در چارچوب سیاست‌های علی خامنه‌ای به سرکوب مرگبار معترضان و فعالان آزادی‌خواه انجامید. مردم می‌گویند پزشکیان نه‌تنها در برابر این قتل‌عام‌ها موضعی انتقادی نگرفت، بلکه در کنار ساختار قدرت ایستاد و از رویکرد حاکمیت دفاع کرد.

-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 18, 2026

