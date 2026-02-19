Thursday, Feb 19, 2026

صفحه نخست » مراسم چهلم جان‌باختگان با سنج و دمام در نجف آباد

19.jpgرادیوفردا - ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از مراسم چهلم جان‌باختگان منتشر کرده است که شرکت‌کنندگان در مراسم همراه با صدای سنج و دمام به یاد آنها را گرامی میدارند.

تصاویر بسیاری از حضور گستردۀ مردم نجف‌آباد در ۲۸ بهمن برای بزرگداشت کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در مراسم چهلم آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشرشده است.

مطلب قبلی...
animation.jpg
ترامپ در برابر خامنه‌ای؛ «می‌زنم، شاید هم نزنم!» سوژه یک انیمیشن
مطلب بعدی...
abdolkarim.jpg
پوست‌اندازی بیژن عبدالکریمی، استاد (خونشویی) فلسفه

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar19-1.jpg
زیبا کرمعلی؛ از شهرت با بازی در «لاتاری» تا صداپیشگی و فیلم‌سازی
gooyatv4.jpg
تصاویر متفاوت از الناز کیانی مجری ایران اینترنشنال
onenb.jpg
نیلوفر پورابراهیم خبرنگار ایران اینترنشنال در پاریس
oholic19.jpg
این ۳ اشتباه روزمره را از خود دور کنید تا سالم بمانید
goftar19.jpg
برن سات؛ از شهرت با «عشق ممنوع» تا بازی در فیلم ایرانی «فصل کرگدن»
tv18.jpg
درباره کریستین امانپور چه می دانیم
goftar18.jpg
مسیح علینژاد تصاویر خامنه ای، روحانی و پزشکیان را در سازمان ملل پاره کرد
onenews12.jpg
محمود رضا پهلوی، خوشتیپ ترین شاهزاده پهلوی

از سایت های دیگر

ایران در آستانه انقلابی مانند انقلاب ۱۹۷۹ قرار دارد
مرگ مشکوک پسر آیت‌الله جنجالی
مهمانی لاکچری سفارت جمهوری اسلامی، خبری از حجاب هم نبود
علی‌اکبر، آخرین روزنامه‌فروش دوره‌گرد پاریس

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
اتحاد؟! اتحاد کی با کی؟!
gtv.jpg
تصاویر ازدواج ستاره پرتغالی که اخیراً بر اثر تصادفی دلخراش درگذشت
one15-1.jpg
فرجام تلخ رفاقت حسین فردوست و محمد رضا شاه
oholic18-1.jpg
عارضه خطرناکی که بعد از تزریق فیلر صورت به سراغتان می آید
gooyatv22-1.jpg
داستان غم‌‌انگیز کشور خانم و اولین حمام نمره یهودیان
ch1.jpg
عراقچی از پیشرفت مذاکرات خبر داد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy