رادیوفردا - ویدئویی در شبکههای اجتماعی از مراسم چهلم جانباختگان منتشر کرده است که شرکتکنندگان در مراسم همراه با صدای سنج و دمام به یاد آنها را گرامی میدارند.
تصاویر بسیاری از حضور گستردۀ مردم نجفآباد در ۲۸ بهمن برای بزرگداشت کشتهشدگان اعتراضات دیماه در مراسم چهلم آنها در شبکههای اجتماعی منتشرشده است.
