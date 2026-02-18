ایندیپندنت - داگ فورد، نخستوزیر استان اونتاریو، در گفتگو با خبرنگار «گلوبال نیوز» با تمجید از جامعه ایرانیان، تجمع اخیر آنها در تورنتو در «روز جهانی اقدام» را که به گفته او بیش از ۳۵۰ هزار شرکتکننده داشت، «بزرگترین و متمدنانهترین» تجمع در نوع خود توصیف کرد.
فورد با اشاره به رفتار قانونمدارانه معترضان ایرانی گفت: «آنها به افسران پلیس گل رز میدادند و پس از اتمام تجمع، زبالهها را از سطح خیابان جمعآوری کردند. هر کسی که میخواهد نظر خود را در یک جامعه دموکراتیک بیان کند، باید از شیوه و الگوی جامعه ایرانی درس بگیرد.»
نخستوزیر اونتاریو در ادامه با ابراز علاقه قلبی به جامعه ایرانی، آنها را افرادی بسیار باهوش و تاثیرگذار در اقتصاد معرفی کرد که همواره به قانون احترام میگذارند. او همچنین با انتقاد شدید از جمهوری اسلامی، حاکمان فعلی را «دیکتاتور» و «مستبد» نامید که به کشتار مردم بیگناه روی آوردهاند.
داگ فورد در پایان بر ضرورت تغییر رژیم و بازگشت آزادی و دموکراسی به ایران تاکید کرد و گفت که ایران با ۹۰ میلیون جمعیت و مردمی هوشمند، میتواند کشوری شکوفا باشد.
داگ فورد، نخستوزیر استان اونتاریو، در گفتگو با خبرنگار «گلوبال نیوز» با تمجید از جامعه ایرانیان، تجمع اخیر آنها در تورنتو در «روز جهانی اقدام» را که به گفته او بیش از ۳۵۰ هزار شرکتکننده داشت، «بزرگترین و متمدنانهترین» تجمع در نوع خود توصیف کرد.-- independentpersian (@indypersian) February 18, 2026
فورد با اشاره به رفتار قانون... pic.twitter.com/kK9QTx0RUm