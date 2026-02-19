ایندیپندنت فارسی - در روزهای هجدهم و نوزدهم دی‌ماه، در پی یورش گسترده نیروهای سرکوب حکومتی به مردم و به رگبار گلوله بستن افراد بی‌دفاع، کشتاری خونین رقم خورد که قربانیان آن تنها از یک گروه سنی خاص نبودند و از کودک و زن، مرد و سالمند در میان آن‌ها دیده می‌شد. در میانه این خشونت عریان، تعدادی از آتش‌نشانان نیز که با هدف امدادرسانی در خیابان حضور یافته بودند، هدف گلوله قرار گرفتند و جانشان را از دست دادند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که افزون بر آتش‌نشان‌های کشته‌شده، تعداد زیادی از آن‌ها هم به دلیل سرپیچی از دستور نیروهای سرکوب و پافشاری بر اجرای ماموریت امدادرسانی، بازداشت شده‌اند و اکنون از وضعیت آنان اطلاع زیادی در دست نیست.

بازداشت و کشتار آتش‌نشان‌ها در جریان اعتراض‌های خیابانی دی‌ماه در ایران در حالی رقم خورد که بر اساس قوانین انسانی و بین‌المللی، نیروهای امدادی حتی در جنگ نیز از مصونیت برخوردارند و هدف قرار دادن، بازداشت یا ممانعت از اجرای وظیفه آنان مصداق آشکار نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت است.

این گزارش یادبود آتش‌نشانانی است که در جریان انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدند و تاکنون هویت آن‌ها احراز شده است.

حمید مهدوی، آتش‌نشان اهل مشهد، شامگاه جمعه نوزدهم دی‌ماه، وسط خیابانی آکنده از دود، فریاد و رگبار گلوله، همان کاری را انجام داد که برایش سوگند خورده بود: نجات جان انسان‌ها.

در آن شب خونین، زمانی که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بی‌امان به سوی معترضان شلیک می‌کردند، حمید مهدوی یکی از معترضان مجروح را بر دوش گرفت تا او را از تیررس سرکوبگران دور کند اما خود نیز هدف قرار گرفت و کشته شد. تصویر او که مجروحی را بر دوش گرفته و با تمام توان می‌دود تا جانش را نجات دهد، حالا یکی از اصلی‌ترین نمادهای انقلاب شیر و خورشید ایران شده است؛ تصویری که صحنه تقابل شجاعت و انسانیت در برابر خشونت عریان را به نمایش می‌گذارد.

حمید مهدوی تنها یک آتش‌نشان نبود. او ورزشکار و داور بین‌المللی راگبی نیز بود. اطرافیانش او را با خصایصی مانند انضباط، مسئولیت و علاقه‌مند به کارگروهی می‌شناختند.