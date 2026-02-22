حمله بسیجیها با شعار «حیدر،حیدر» به دانشجویان دانشگاه پلیتکنیک
بر اساس گزارشهای رسیده به کانال دانشجویان متحد، در ادامه تجمع دانشجویان دانشگاه پلیتکنیک، نیروهای بسیج به دانشجویان آزادیخواه حمله فیزیکی کردند.
حمله وحشیانه اعضای فرقه تروریستی بسیج به دانشجویان پلیتکنیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)
قلب تپنده جنبش دانشجویی ایران#انقلاب_شیروخورشید
فوری / حمله نیروهای بسیج دانشگاه تهران به دانشجویان
سیل خروشان شیربچه های فردوسی مشهد با شعار این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر#انقلاب_شیروخورشید
وحوش تروریست بسیج با شعار حیدرحیدر به دانشجویان علم و صنعت حمله کردند
دانشگاه علم و صنعت ایران#انقلاب_شیروخورشید
آغاز تجمع دانشجویان دانشگاه هنر در حمایت از جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید ایران با شعار "توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد"
دانشگاه هنر#انقلاب_شیروخورشید
خبر فوری: آغاز دومین روز خیزش دانشجویان پلیتکنیک با شعارهای جاویدشاه و پهلوی برمیگرده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)
قلب تپنده جنبش دانشجویی ایران#انقلاب_شیروخورشید pic.twitter.com/BcbMP6YVf4
خبر فوری: آغاز تجمع پرتعداد دانشجویان دانشگاه ملی (بهشتی) با شعار "مرگ بر سه فاسد، ملا چپی مجاهد"
