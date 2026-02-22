



حمله بسیجی‌ها با شعار «حیدر،حیدر» به دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک

بر اساس گزارش‌های رسیده به کانال دانشجویان متحد، در ادامه تجمع دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک، نیروهای بسیج به دانشجویان آزادی‌خواه حمله فیزیکی کردند.

حمله وحشیانه اعضای فرقه تروریستی بسیج به دانشجویان پلی‌تکنیک



یکشنبه | ۳ اسفند ۱۴۰۴

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

قلب تپنده جنبش دانشجویی ایران#انقلاب_شیروخورشید pic.twitter.com/2F7T06Wu5e -- Amirkabir NewsLetter خبرنامهٔ امیرکبیر (@autnews_org) February 22, 2026

فوری / حمله نیروهای بسیج دانشگاه تهران به دانشجویان

نیروهای بسیج پس از حمله و ایجاد درگیری اولیه با دانشجویان که با مقاومت دانشجویان روبرو شد، با حمله به ساختمان دانشکده فنی و شکستن شیشه‌های آن و فریاد حیدر حیدر، تلاش کردند تا دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دهند.

فوری / حمله نیروهای تروریست بسیج دانشگاه تهران به دانشجویان



سیل خروشان شیربچه های فردوسی مشهد با شعار این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده



یکشنبه | ۳ اسفند ۱۴۰۴

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر#انقلاب_شیروخورشید pic.twitter.com/LKOncuRew2 -- Amirkabir NewsLetter خبرنامهٔ امیرکبیر (@autnews_org) February 22, 2026

وحوش تروریست بسیج با شعار حیدرحیدر به دانشجویان علم و صنعت حمله کردند



یکشنبه | ۳ اسفند ۱۴۰۴

دانشگاه علم و صنعت ایران#انقلاب_شیروخورشید pic.twitter.com/vuRqiHuMqM -- Amirkabir NewsLetter خبرنامهٔ امیرکبیر (@autnews_org) February 22, 2026

آغاز تجمع دانشجویان دانشگاه هنر در حمایت از جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید ایران با شعار "توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد"



یکشنبه | ۳ اسفند ۱۴۰۴

دانشگاه هنر#انقلاب_شیروخورشید pic.twitter.com/Fb0TXBlfzz -- Amirkabir NewsLetter خبرنامهٔ امیرکبیر (@autnews_org) February 22, 2026

خبر فوری: آغاز دومین روز خیزش دانشجویان پلی‌تکنیک با شعارهای جاویدشاه و پهلوی برمی‌گرده



یکشنبه | ۳ اسفند ۱۴۰۴

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

قلب تپنده جنبش دانشجویی ایران#انقلاب_شیروخورشید pic.twitter.com/BcbMP6YVf4 -- Amirkabir NewsLetter خبرنامهٔ امیرکبیر (@autnews_org) February 22, 2026

خبر فوری: آغاز تجمع پرتعداد دانشجویان دانشگاه ملی (بهشتی) با شعار "مرگ بر سه فاسد، ملا چپی مجاهد" pic.twitter.com/v25Io7R30v -- Amirkabir NewsLetter خبرنامهٔ امیرکبیر (@autnews_org) February 22, 2026

