Sunday, Feb 22, 2026

صفحه نخست » فوری / حمله نیروهای بسیج دانشگاه تهران به دانشجویان

foori.jpg

حمله بسیجی‌ها با شعار «حیدر،حیدر» به دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک

بر اساس گزارش‌های رسیده به کانال دانشجویان متحد، در ادامه تجمع دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک، نیروهای بسیج به دانشجویان آزادی‌خواه حمله فیزیکی کردند.

فوری / حمله نیروهای بسیج دانشگاه تهران به دانشجویان

نیروهای بسیج پس از حمله و ایجاد درگیری اولیه با دانشجویان که با مقاومت دانشجویان روبرو شد، با حمله به ساختمان دانشکده فنی و شکستن شیشه‌های آن و فریاد حیدر حیدر، تلاش کردند تا دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دهند.

