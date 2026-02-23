اشاره‌ای به توانمندی‌های سایبری اعلام‌نشده آمریکا که علیه رژیم ونزوئلا به کار گرفته شد.

ترامپ پس از این حمله گفت: «هوا تاریک بود؛ چراغ‌های کاراکاس تا حد زیادی خاموش شده بود؛ به‌واسطه تخصصی که ما داریم.»

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از چند ماه قبل با اعزام یک تیم مخفی که الگوهای سفر مادورو را رصد می‌کرد و منابع انسانی در حلقه اطراف او را به خدمت گرفته بود، زمینه‌سازی این حمله را آغاز کرده بود.

حمله‌ای که به بازداشت نیکولاس مادورو، رهبر قدرتمند ونزوئلا، انجامید، در همه سطوح، گستره خیره‌کننده توانمندی‌های آمریکا را به نمایش گذاشت.

شش هفته پیش، ایالات متحده یک عملیات نظامی بی‌سابقه در سطح تاکتیکی و راهبردی انجام داد.

این در حالی است که به‌دنبال تشدید تنش‌ها در منطقه، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا تایید کرد سفارت ایالات متحده در بیروت، در آنچه «اقدامی پیشگیرانه در برابر تحولات منطقه‌ای مورد انتظار» خوانده شده، ده‌ها نفر از کارکنان غیرضروری خود را از لبنان خارج کرده است.

به گفته روتمان، این حملات که در صورت صدور دستور دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، انجام خواهد شد، می‌تواند توازن قدرت منطقه‌ای را دگرگون کند.

نوآ روتمان، نویسنده ارشد نشریه نشنال ریویو، در یادداشتی تحلیلی در این نشریه با اشاره به استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در نزدیکی ایران، از آمادگی ایالات متحده برای اجرای حملاتی سخن گفت که او آن را «گردبادی مرگبار» توصیف کرد.

ایران اینترنشنال - روتمان در ادامه نوشت: «این حمله همچنین نمونه‌ای چشمگیر از به‌کارگیری همزمان نیروهای چندگانه بود. عملیاتی با استفاده از ۱۵۰ ابزار هوایی ـ شامل جنگنده‌ها، بمب‌افکن‌های بی-۱، پهپادهای شناسایی بدون سرنشین و بالگردهای نفوذی ـ شبکه راداری و پدافند هوایی ونزوئلا را از کار انداخت و همزمان نیروهای ویژه آمریکایی را وارد و خارج کرد.»

او تاکید کرد که این نیروها ـ مشخصا کماندوهای دلتا از ارتش آمریکا ـ با دقت کامل عملیاتی را اجرا کردند که ماه‌ها در ماکتی هم‌اندازه از محل اختفای مادورو تمرین کرده بودند: «این کماندوها حتی از سلاحی جدید استفاده کردند که ترامپ تنها از آن با عنوان "گیج‌کننده" یاد می‌کند. سلاحی که باعث شد سامانه‌های دفاعی ونزوئلا کار نکنند.»

افزون بر آن، گزارش‌ها حاکی از به‌کارگیری دستگاهی است که نیروهای ونزوئلایی را از کار انداخت.

نشنال ریویو از قول یکی از بازماندگان این حمله نوشت: «ناگهان احساس کردم سرم از درون در حال انفجار است.»

این سلاح بنا بر گزارش‌ها «سربازان ونزوئلایی را به زانو درآورد، به‌طوری که از بینی خونریزی می‌کردند و خون بالا می‌آوردند».»

نیروهای امنیتی ونزوئلا و کوبا مقاومت کردند، اما هیچ تلفات آمریکایی گزارش نشد.

۳۲ تن از کوبایی‌هایی که در گارد ویژه مادورو خدمت می‌کردند، در جعبه‌هایی به هاوانا بازگردانده شدند.

توانمندی‌های آمریکایی که در این عملیات به نمایش درآمد، اثری هوشیارکننده بر دشمنان آمریکا گذاشت.

از کار انداختن سریع سامانه‌های راداری «ضد پنهانکار» چین و سامانه‌های پدافند هوایی اس-۳۰۰ روسیه، حتی سرسخت‌ترین منتقدان آمریکا را واداشت اذعان کنند که باید به ارتش ایالات متحده حق داد.

رسانه دولتی چین اعتراف کرد: «کلید موفقیت ماموریت این بود که نیروهای آمریکا از برتری مطلق در قدرت نظامی برخوردار بودند.»

اما این تنها آغاز ماجراست.

سناریوی مرحله‌ای و پیام به چین و روسیه

اگر ترامپ چراغ سبز حمله به اهداف ایرانی را بدهد، انتظار می‌رود رویکردی مرحله‌ای در پیش گرفته شود: «ابتدا اهداف نظامی ایران شامل پرتابگرهای موشک بالستیک، سامانه‌های پدافند هوایی و نیروهای نیابتی منطقه‌ای هدف قرار می‌گیرند. سپس زیرساخت‌هایی که رژیم و سپاه پاسداران را قادر به سرکوب داخلی می‌سازد، مورد حمله قرار خواهند گرفت.»

نویسنده یادداشت نشنال ریویو تاکید کرد: «در صورت وقوع درگیری، جهان شاهد نمایشی خواهد بود که از نظر اندازه، مقیاس، سرعت و ظرفیت بی‌سابقه است؛ چه برای روسیه و چه برای چین که به‌دقت تحولات را زیر نظر دارند.»

در عین حال، اطلاعات متناقضی درباره گستره و مدت احتمالی حملات منتشر شده و حتی هدف دقیق ماموریت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

با این حال، به اعتقاد نویسنده، «رویکرد محدود» چندان منطقی نیست.

بر اساس این تحلیل، اگر درگیری آغاز شود، ماموریت آمریکا در خلیج فارس می‌تواند هفته‌ها به طول انجامد و خطر برای نیروهای نظامی و غیرنظامیان آمریکایی، واقعی است.