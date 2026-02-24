[پیشنهاد میشه این قطعه رو با رِنگ ضربی بخونید.]

خانوم چقد ناز می‌کنه

قصه رو آغاز می‌کنه

محور بحث علمی رو

یه‌مرتبه باز می‌کنه

میاد تو سایت دولتی

با یه صدای خط خطی

همه رو ریز ریز می‌کنه

حرکت اجتماعی رو

پسیکو آنالیز می‌کنه

میگه اینا چقد بدن

چرا همه‌ش فحش میدن

چرا نزاکت ندارن

حرفای بدبد می‌زنن

واه واه واه، این جوونا

فحش میدن به پاسدارا

فحش میدن به سردارا

به شخصیا، چماقدارا

با مکتبی، با ایدولوگ

به جای بحث و دیالوگ

به چاقوکش، به هیأتی

آدمکشای امّتی

حرفای ناجور می‌زنن

چقد اینا چیزن، بدن

لباس شخصی می‌بینن

فحش نثارش می‌کنن

صبح تا شب، شب تا پگاه

فحش میدن به رهبر کل سپاه

حرفای این جوونکا

وای خداجون چقد بده

درصد بد گفتن‌شون

نه ده به بیست، صد به صده

وای که چه حرفا می‌زنن

حرفای رسوا می‌زنن

همه‌ش میگن نه اینوری

همه‌ش میگن نه اونوری

بعدش میگن یه چیز بد،

میون بیت رهبری!