نشت اطلاعاتی «۴ روزه»

در حالی که شمارش معکوس برای مذاکرات حساس ژنو در روز پنجشنبه ۷ اسفند آغاز شده، فضای سیاسی واشینگتن و خاورمیانه وارد یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های «جنگ روانی» سال‌های اخیر شده است.

گزارش جنجالی امروز فایننشال‌تایمز مبنی بر اینکه آمریکا تنها برای چهار تا پنج روز توان اجرای حملات هوایی گسترده را دارد بسیار خبرساز شد.

پیام پنهان «نشت اطلاعاتی» اسرائیل؟

نکته مهم اینجاست که گفته می‌شود این اطلاعات از سوی منابع اطلاعاتی اسرائیل در اختیار فایننشال‌تایمز قرار گرفته است. پرسش اصلی این است: چرا یک متحد نزدیک آمریکا باید درست در آستانه یک سناریوی احتمالی نظامی، محدودیت لجستیکی واشینگتن را علنی کند؟

برخی تحلیلگران معتقدند این گزارش بیش از آنکه یک داده صرفاً نظامی باشد، بخشی از یک طراحی سیاسی ـ امنیتی است. در این چارچوب دو احتمال مطرح می‌شود:

  • فریب یا مدیریت ادراک تهران: القای این تصور که ایران در صورت درگیری، تنها باید یک بازه زمانی محدود (۹۶ ساعت) را تحمل کند.

  • افزایش فشار بر کاخ سفید: محافل امنیتی اسرائیل ممکن است با این افشاگری، دولت دونالد ترامپ را در موقعیتی قرار دهند که یا از گزینه نظامی صرف‌نظر کند، یا در صورت تصمیم به حمله، دامنه عملیات را گسترده‌تر کرده و از ورود به یک درگیری «نیمه‌تمام» پرهیز کند.

جلسه محرمانه مارکو روبیو در کنگره

همزمان با انتشار این گزارش‌ها، مارکو روبیو وزیر امور خارجه، در نشستی محرمانه با رهبران کنگره موسوم به «گروه هشت» دیدار کرد. به گفته برخی منابع، فضای جلسه به‌قدری جدی بوده که شماری از نمایندگان دموکرات با نگرانی آشکار آن را ترک کرده‌اند.

چاک شومر، سناتور ایالت نیویورک و رهبر دمکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا، پس از پایان جلسه به خبرنگاران گفت موضوع مطرح‌شده «بسیار جدی» است و دولت باید دلایل و استدلال‌های خود را به‌صورت شفاف برای مردم آمریکا توضیح دهد.

گفته می‌شود روبیو اسنادی درباره نزدیک شدن ایران به «آستانه گریز هسته‌ای» یا حتی سناریوهای احتمالی اقدام پیش‌دستانه تهران علیه ناوهای آمریکایی ارائه کرده است. همزمانی انتشار گزارش «چهار روزه» با این جلسه محرمانه، از نگاه برخی ناظران، نشان‌دهنده یک هماهنگی هدفمند برای افزایش فشار سیاسی و دیپلماتیک در آستانه مذاکرات ژنو است.

آرایش نظامی؛ فراتر از یک عملیات کوتاه‌مدت؟

در مقابل ادعای محدودیت چهارروزه، تحرکات میدانی تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. استقرار ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در دریای عمان و ناو پیشرفته جرالد فورد در مدیترانه، همراه با حضور جنگنده‌های اف-۳۵ در پایگاه‌های اردن، نشان می‌دهد گزینه‌های نظامی صرفاً به یک سناریوی کوتاه و محدود خلاصه نمی‌شود.

جمع‌بندی

آنچه امروز در واشینگتن رخ می‌دهد، صرفاً آماده‌سازی‌ برای یک عملیات نظامی نیست؛ بلکه بخشی از یک جنگ روانی پیچیده است. انتشار اطلاعات محدودیت چهارروزه و جلسات محرمانه با رهبران کنگره، تلاشی برای ایجاد مه جنگ و فشار روانی بر تصمیم‌گیرندگان رژیم ایران است.

در این فضای پرابهام واکنش‌های غافلگیرکننده تهران، و پیچیدگی‌های لجستیکی می‌توانند سناریو را غیرقابل پیش‌بینی کنند. تجربه‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل و عملیات چکمه نیمه‌شب امریکا، نشان داده اند که این درگیری‌ها پر از غافلگیری‌های غیرمنتظره هستند.

