Wednesday, Feb 25, 2026

صفحه نخست » حضور هدیه تهرانی در مرلسم چهلم سینا حق شناس

hadiehT.jpg

ویدیوی منتشرشده در صفحه اینستاگرام آرمین رستمی، برادر جاویدنام آیدا رستمی،‌ نشان می‌دهد هدیه تهرانی، بازیگر و هنرمند در مراسم چهلم جاویدنام سینا حق‌شناس حاضر شد. مردم در این مراسم فریاد «باغیرت» سر دادند. سینا حق‌شناس در اعتراضات دی‌ماه با گلوله ماموران کشته شد.⁩

شعار حاضران: «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان». سینا حق‌شناس، جوانی که گلفروشی خود را تازه در گرگان باز کرده بود، ۱۸ دی با شلیک ماموران جمهوری‌اسلامی کشته شد.

***

مطلب قبلی...
arashS.jpg
پیام آرش سبحانی به اپوزیسیون جمهوری اسلامی
مطلب بعدی...
toosi.jpg
"خامنه ای روسی، عشق سعید طوسی"

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv25-1.jpg
تصاویر لورفته از دختر سرلشکر صفوی در یک دفتر مشاور املاک در ملبورن
goftar25-1.jpg
کالکشن برند امیری با الهام از پوشش محمدرضا شاه
one25.jpg
شاهزاده بابک قاجار کیست
goftar25.jpg
بازار بزرگ تهران یکماه بعد از سرکوب خونین و احتمال حمله امریکا
oholic25.jpg
نیم نگاهی به برند ساعدی نیا از گذشته تا به امروز
tv25.jpg
حضور عروس اوکراینی شهرام پهلوی نیا و فرزندش در تظاهرات لس انجلس
goftar24.jpg
وضعیت شمال تهران در روزهای ناآرام دانشگاه ها
gtv.jpg
از آرشیو تصویری: حضور فرحناز پهلوی برای تدارکات عروسی ایمان پهلوی

از سایت های دیگر

سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
وقتی تماشای فیلم‌های پورنو به اعتیاد تبدیل می‌شود
موسولینی و شمشیر اسلام: آرزوهای برباد رفتۀ دیکتاتور ایتالیا
محققان: بارداری بدون نیاز به اسپرم مردان امکانپذیراست

پر بیننده ترین ها



tv25-2.jpg
تصاویری از دوست دختر ال منچو که شاید در دستگیری او نقش داشته است
tn.jpg
تورج نگهبان خالق ترانه، ای ایران را بهتر بشناسیم
goftar24-3.jpg
خطرناک‌ترین و قدرتمندترین رهبر کارتل مواد مخدر مکزیک کشته شد؛ «ال منچو» کیست؟
gtv.jpg
بزرگداشت سینمای ایران با حضور ویشکا آسایش و زر امیرابراهیمی در دانشگاه یوسی ای ال
goftar28-2.jpg
نگاهی به توانایی زیردریایی های جمهوری اسلامی
oholic26-1.jpg
محصولات بي مصرفي كه صدقه سر اينستاگرام پر فروش شدند

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy