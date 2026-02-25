⁨

ویدیوی منتشرشده در صفحه اینستاگرام آرمین رستمی، برادر جاویدنام آیدا رستمی،‌ نشان می‌دهد هدیه تهرانی، بازیگر و هنرمند در مراسم چهلم جاویدنام سینا حق‌شناس حاضر شد. مردم در این مراسم فریاد «باغیرت» سر دادند. سینا حق‌شناس در اعتراضات دی‌ماه با گلوله ماموران کشته شد.⁩

🚨حضور هدیه تهرانی در مراسم چهلم سینا حق‌شناس/هدیه تهرانی، بازیگر سینما، در مراسم چهلم سینا حق‌شناس، یکی از جانباختگان اعتراضات دی‌ماه، حضور یافت. سینا حق‌شناس، ۲۷ساله و صاحب یک گل‌فروشی مشهور به نام «شهده»، در ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط گلوله ماموران حکومت اسلامی در شاهرود کشته شد.... pic.twitter.com/tFJ8LVruZl -- 🇮🇷LiveIranNews🇮🇱 (@IranNewsAgency0) February 25, 2026

شعار حاضران: «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان». سینا حق‌شناس، جوانی که گلفروشی خود را تازه در گرگان باز کرده بود، ۱۸ دی با شلیک ماموران جمهوری‌اسلامی کشته شد.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد حاضران در مراسم چهلم جاویدنام سینا حق‌شناس که با حضور هدیه تهرانی، بازیگر حامی اعتراضات مردم همراه بود،‌ شعار دادند: «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان».

سینا حق‌شناس، ۱۸ دی با شلیک ماموران جمهوری‌اسلامی در گرگان کشته شد. pic.twitter.com/RDJNFb1WeS -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 25, 2026

