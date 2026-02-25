Wednesday, Feb 25, 2026

IMG_4496.pngراستش دل ام نمی آمد رخت عزای بچه های کشته شده در سرکوب دی ماه را از تن بیرون بیاورم چرا که تلخی این واقعه به حدی ست که نمی توانم به زندگی عادی ام بر گردم و هر چه می کنم از مقدار غم و اندوهم کم نمی شود ولی وقتی دوستانم تذکر دادند در جایی که خانواده ی عزیزان از دست رفته با لباس سفید یاد عزیزان شان را گرامی می دارند و جنگ و مبارزه ی آن ها با آدمکشان حکومت نکبت اسلامی را که باعث کشته شدن آن ها شد جنگ خیر و شر می دانند و مظهر خیر را به رنگ روشن و نور سفید می بینند خوب نیست تو دائم از پوشاک سیاه استفاده می کنی لذا منطق آن ها را پذیرفتم و از رخت عزا بیرون آمدم به این امید که دیگر فجایعی مانند دی را شاهد نباشم و رنگ های شاد را تن پوش مردم ایران ببینم.

اما وابستگان نظام منحوس آخوندی نمی گذارند مردم دستکم داغدار عزیزان شان باشند و از مُرده ی بچه ها هم دست نمی کشند و می خواهند آن ها را هم به هر شکل غیر انسانی و ناجوانمردانه تخریب کنند که البته عِرض خود می برند و زحمت ما می دارند و خدا می داند روزی که قدرت دست مردم بیفتد چگونه انتقام این روزها و این جنایت ها و این دروغگویی ها را بگیرند که اگر ذره ای عقل داشته باشند جامعه ی خشمگین را با این نوع تخریب ها به نهایت خشم نمی رسانند تا دستکم سزای جنایت های شان در دادگاه های صالح تعیین شود و مردم داغدیده به دست خود آن ها را مجازات نکنند.


ولی وقتی عقل نباشد جان در عذاب خواهد بود و از دست امثال من که جز حرف زدن و نوشتن کاری نمی توانم انجام بدهم بر نمی آيد. همیشه یاد روز عاشورا در جنبش سبز می افتم که مردم خشمگین زیر پل حافظ گروهی از سرکوبگران حکومت را محاصره کرده بودند و آن ها را گیر انداخته بودند و نزدیک بود همگی شان را با دست خالی به درک واصل کنند و من سعی می کردم با توصیه آن ها را از عمل خشمگنانه باز دارم که دیدم مردم نزدیک اسات خود مرا هم تکه تکه کنند و هیچ نیرویی مانع از ابراز خشم آن ها نمی شود. واقعا خدا می داند در روز موعود انتقام مردم چه بلاهایی بر سر حکومتی ها بیاورند و شر آن ها را از سر جامعه کم کنند که توصیه ی امثال من به حفظ مرام انسانی و حسابرسی از آن ها به شکل قانونمند باد هوا خواهد بود و چه بسا خود مرا هم به خاطر این توصیه ها که در آن لحظات انفجار آتشفشان خشم توصیه های ناناز مامانی و طرفداری از حکومتی ها به نظر خواهد آمد شایسته ی مرگ بدانند.

حالا شما به صحبت های این زنک حکومتی نگاه کنید که چه داستانی برای تخریب بچه های معترض دی ماه سر هم کرده و به خیال خودش داستان عاشورایی مدرن درست کرده تا احساسات حیواتنات مذهیبی مثل خودش را تحریک کند.

برنامه را مشاهده کنید...


