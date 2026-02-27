فضای دانشگاه‌های ایران از تولد ایرانی تازه خبر می‌دهد؛ نشانه‌ای روشن از بازگشت به هویت ملی و تاریخی که سال‌ها زیر فشار ایدئولوژی حاکم سرکوب شده بود

در دانشگاه تهران، دانشجویان مستقیماً اصل نظام را هدف گرفتند و شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» سر دادند؛ همان دانشگاهی که دهه‌ها صحنه بازداشت، شکنجه، اخراج و سرکوب سیستماتیک دانشجویان معترض بوده است. این‌بار اما، شعارها نه اصلاح می‌خواست و نه مصالحه بلکه تغییر ساختار را فریاد می‌زد

در دانشگاه امیرکبیر، شعار «مرگ بر سه فاسد؛ ملا، چپی، مجاهد» مرزبندی آشکار نسل جدید با نیروهای ایدئولوژیک پنجاه‌وهفتی را نشان داد. نسلی که نه با اسلام‌گرایی سیاسی همراه است، نه با چپ انقلابی، و نه با گروه‌های مسلح گذشته. واکنش تند نیروهای بسیجی و حمله با چوب و سلاح سرد به دانشجویان، خود نشانه‌ای از هراس حاکمیت از این گسست نسلی است.

در دانشگاه قم و چندین مرکز دیگر، شعار «جاوید شاه» شنیده شد؛ شعاری که نشان می‌دهد بخشی از نسل نو، به‌دنبال بازگشت به ساختار پادشاهی ایرانی به‌عنوان نماد ثبات، هویت ملی و گسست از جمهوری اسلامی است.