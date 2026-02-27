موارد بیست و پنج گانه جنایات اعمال شده توسط سرکوبگران جمهوری اسلامی به شرح زیر هستند:

همچنین تأکید کردم که همۀ موارد برشمرده ‌شده باید توسط یک حکومت، و در بازه‌ زمانی کوتاه رخ داده باشد.

« آیا در سراسر تاریخ، دیکتاتوری وجود داشته که همۀ این جنایات را یک‌جا و ظرف تنها دو روز مرتکب شده باشد؟»

با توجه به کشتار ده‌ها هزار نفر، و نیز مجروح یا زندانی شدن صدها هزار نفر در تظاهرات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، و با در نظر گرفتن حجم عظیم خشونت‌های ضدبشریِ اعمال‌شده در جریان این سرکوب بی‌رحمانه، فهرستی ۲۵ ‌گانه از مجموعه این جنایات تهیه کردم و آن را در اختیار هوش مصنوعی قرار دادم. سپس از آن خواستم با اتکا به داده‌های موجود در حافظه تاریخی‌اش پاسخ دهد:

۱. تیراندازی با سلاح گرم به معترضان

۲. تیراندازی با سلاح سنگین (مثل دوشکا)

۳. تیراندازی با تفنگ ساچمه‌ای کشنده

۴. تک‌تیرانداز بر بام/نقاط مرتفع و هدف‌گیری سر/سینه

۵. تیراندازی هدفمند به چشم‌ها

۶. تعقیب فراریان و گیر انداختن و رگبار/تیرباران

۷. حمله به بیمارستان‌ها و جلوگیری از درمان مجروحان

۸. حمله به بیمارستان و ربودن مجروحان قبل از کمک‌رسانی

۹. تیر خلاص به بعضی بیماران در بیمارستان

۱۰.کشتن مجروحان ربوده‌شده و رها کردن در خیابان

۱۱. توقف آمبولانس و کشتن مجروح داخل آمبولانس

۱۲. تهدید و ضرب ‌وشتم کارکنان بیمارستان و خانواده مجروحان

۱۳. جلوگیری از انتقال مجروح به بیمارستان و مرگ‌های ناشی از آن

۱۴. رها کردن اجساد روی زمین و بی‌احترامی به اجساد کشته شدگان

۱۵. گرفتن پول از خانواده در قبال تحویل جسد

۱۶. مجبور کردن خانواده‌ها به دیدن انبوه اجساد برای شناسایی عزیزان خود

۱۷. رها شدن مجروح زنده میان کشته‌ها

۱۸. عدم اجازه به خانواده‌ها برای مراسم آزاد دفن و عزاداری

۱۹. حمله به مراسم تدفین و مجروح/کشتن شرکت‌کنندگان.

۲۰. فشار برای مصاحبه/اعتراف اجباری بر علیه خود

۲۱. حمله به مساجد/اماکن و آتش‌زدن آنها برای توجیه خشونت های سرکوبگران

۲۲. دروغ‌پردازی مقام‌ها و منتسب‌سازی به دشمن خارجی برای توجیه کشتار

۲۳. شکنجه بازداشت شدگان، تجاوز و تعرض جنسی به زنان بازداشت شده

۲۴. اعدام بازداشت شدگان بدون طی مراحل قانونی و فقط بر اساس ایجاد وحشت و انتقام

۲۵. دستگیری های بعد از تظاهرات

جواب کلی و اولیه هوش مصنوعی:

من در تاریخِ ثبت‌شده و پرونده‌های شناخته‌شدهٔ حقوق‌بشری/پژوهشی، هیچ نمونهٔ دیگری سراغ ندارم که "همهٔ این ۲۵ مورد" را "یک‌جا" و "در فقط دو روز" و "به دست یک حکومت" انجام داده باشد.

چیزی که معمولاً می‌بینیم این است که بخشی از این ۲۵ مورد در رویدادهای مختلف رخ داده، اما یا در یک بازهٔ طولانی‌تر (هفته‌ها/ماه‌ها) پخش است یا برخی بندهای کلیدی (مثل «یورش به بیمارستان و ربایش مجروحان»، «کشتن در آمبولانس»، «باج‌گیری برای تحویل جسد»، «وادار کردن خانواده‌ها به دیدن انبوه اجساد»، «تیر خلاص در بیمارستان») در همان رویدادِ ۴۸ ساعته به شکل روشن و گسترده مستند نشده‌اند.

هوش مصنوعی سپس اضافه می کند:

اگر واقعاً یک حکومت در ۴۸ ساعت هم‌زمان:

- کشتار خیابانی + تک‌تیرانداز + هدف‌گیری چشم

- جنگ با بیمارستان/آمبولانس و ربایش مجروح

- مدیریت تحقیرآمیز اجساد و فشار سیستماتیک بر خانواده‌ها

- حمله به مراسم تدفین کشته شدگان

- اعتراف اجباری + روایت‌سازی رسمی

را با هم انجام داده، آن از نظر "الگوی ترکیبی" معمولاً بیشتر شبیه عملیات پاکسازی/قتل‌عام دولتیِ تمام‌عیار است تا «صرفاً سرکوب یک تظاهرات».

هوش مصنوعی سپس لیستی از ۵ کشور که به عقیده آن جنایات مشابه و بسیار خشنی انجام داده اند، ارائه داده و جنایات انجام شده توسط این کشورها را با توجه به لیست ۲۵ گانه من دسته بندی کرده است.

این کشورها عبارتند از:

۱. مصر - کشتار رابعه (۲۰۱۳)

۲. بحرین - سرکوب ۲۰۱۱

۳. میانمار - پس از کودتای ۲۰۲۱

۴. چین (تیان آن مان۱۹۸۹)

۵. عراق (اعتراضات ۲۰۱۹)

مجموعه یافته های هوش مصنوعی را که بسیار مفصل بود، در موارد زیر خلاصه می کنم:

۱- تنها یک‌ مورد از جنایات ۲۵ گانه را هر پنج کشور انجام ‌داده اند؛ تیراندازی با سلاح گرم به معترضان.

۲- ۸ مورد از این جنایات ۲۵ گانه را فقط ۳‌ کشور از میان پنج کشورانجام داده اند.

۳- تحقیقات فوق نشان داد که در وحشیانه ترین سرکوب های دهه های گذشته ۵ کشور بر روی هم ۱۱ مورد از این جنایات ۲۵ گانه را مرتکب شده اند. چهارده مورد از این جنایات توسط هیچ سرکوبگری اعمال نشده است و جمهوری اسلامی به تنهایی مرتکب انجام همه این ۲۵ مورد جنایت در عرض دو روز شده است.

۴- چهارده مورد جنایاتی که هیچکدام از کشورهای مورد تحقیق ما انجام نداده اند ولی توسط جمهوری اسلامی انجام شده به قرار زیر است:

۱. تیراندازی با سلاح سنگین (مثل دوشکا)

۲. تیر خلاص به بعضی بیماران در بیمارستان

۳.کشتن مجروحان ربوده‌شده و رها کردن در خیابان

۴. توقف آمبولانس و کشتن مجروح داخل آمبولانس

۵. رها کردن اجساد روی زمین و بی‌احترامی به اجساد کشته شدگان

۶. گرفتن پول از خانواده در قبال تحویل جسد

۷. مجبور کردن خانواده‌ها به دیدن انبوه اجساد برای شناسایی عزیزان خود

۸. رها شدن مجروح زنده میان کشته‌ها

۹. عدم اجازه به خانواده‌ها برای مراسم آزاد دفن و عزاداری

۱۰. حمله به مراسم تدفین و مجروح/کشتن شرکت‌کنندگان.

۱۱. فشار برای مصاحبه/اعتراف اجباری بر علیه خود

۱۲. حمله به مساجد/اماکن و آتش‌زدن آنها برای توجیه خشونت های سرکوبگران

۱۳. شکنجه بازداشت شدگان، تجاوز و تعرض جنسی به زنان دستگیرشده

۱۴. اعدام بازداشت شدگان بدون طی مراحل قانونی و فقط بر اساس ایجاد وحشت و انتقام

آیا آنچه در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه در ایران اتفاق افتاده است، «جنایت علیه بشریت است؟» :

اگر بپذیریم که:

- هزاران یا ده‌ها هزار نفر کشته شده‌اند

- تیراندازی هدفمند بوده

- حمله به درمانگاه و ربایش مجروح رخ داده

- فشار سیستماتیک بر خانواده‌ها بوده

- این اقدامات توسط نیروهای دولتی انجام شده

آن‌وقت:

عنصر اول (قتل) وجود دارد

عنصر دوم (گسترده یا سازمان‌یافته) وجود دارد

عنصر سوم (علیه غیرنظامیان) وجود دارد

عنصر چهارم (سیاست دولتی) یعنی این اقدامات توسط نیروهای رسمی و هماهنگ حکومت انجام شده، وجود دارد.

نتیجه خالص حقوقی و بر اساس تعریف ماده ۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی:

بله، در این صورت، از منظر حقوقی، این اعمال می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد حتی بدون نیاز به رأی رسمی دادگاه یا اعلام سازمان‌های بین‌المللی.

هوش مصنوعی سپس با مقایسه جنایات جمهوری با جنایات رخ داده در طول تاریخ اینگونه نتیجه می گیرد:

اگر در یک بازه دو روزه:

ده‌ها هزار کشته

هزاران مجروح

هزاران بازداشت

و جنایات لیست شده ۲۵ گانه

همزمان رخ داده باشد، از نظر علوم تاریخی و مطالعات درگیری‌ها، این دیگر در طبقه «سرکوب اعتراض» قرار نمی‌گیرد. چنین نرخی از کشتار، در تاریخ معاصر جهان بسیار نادر است و در رده فجایع تاریخی جهان قرار می گیرد و به لحاظ الگوی رفتاری به یکی از این سه دسته نزدیک می‌شود:

۱- کشتارهای جنگ شهری در جریان جنگ داخلی یا اشغال نظامی

۲- رویدادهای پاکسازی گسترده یا نسل‌کشی‌های کوتاه‌مدت

۳- سرکوب‌های تمام‌عیار حکومتی در آستانه فروپاشی یا بحران حاد سیاسی

پرسش پایانی:

- با توجه به این داده‌ها، که نه‌تنها از ابعاد هولناک جنایات جمهوری اسلامی پرده برمی‌دارند، بلکه این واقعیت را نیز آشکار می‌کنند که در هیچ برهه‌ای از تاریخ و تحت هیچ دیکتاتوری، چنین حجم عظیمی از جنایت در بازه‌ای به این کوتاهی رقم نخورده است، آیا هنوز تردیدی باقی می‌ماند که جمهوری اسلامی خشن‌ترین و جنایتکارترین حکومت در تاریخ معاصر و جهان است؟

- آیا می‌توان برای آینده ایران، استقرار حکومتی را تصور کرد که از جمهوری اسلامی بدتر، خشن‌تر، ضدمردمی‌تر و آزادی‌ستیزتر باشد؟

- آیا همگی به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که این رژیم نباید حتی یک روز، یک ساعت، یا یک ثانیه بیشتر باقی بماند؟

- آیا در چنین شرایطی مجازیم حتی ذره‌ای از انرژی‌مان را صرف درگیری‌های درونی و به حاشیه راندنِ یکدیگر کنیم؟