ایندیپندنت - تصاویری از برخاستن ستون دود در شرق تهران در شبکههای اجتماعی منتشر شده است. بنا بر اعلام رسانههای ایران این ستون دود به دلیل آتشسوزی گسترده در کارخانه تولید کفش در خاوران ایجاد شده است.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران روز جمعه هشتم اسفند آتشسوزی در خاوران تهران را تایید کرد و گفت: سه سوله بزرگ تولید کفش دچار حریق و شعله ور شده است و دلیل این آتشسوزی هنوز مشخص نیست.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران تاکید کرد که این حادثه مصدومی نداشته و حریق در حال اطفا و در کنترل است. این چندمین آتشسوزی بزرگ است که در روزهای گذشته رخ داده است و علت آن هنوز اعلام نشده است.
