Tuesday, Mar 10, 2026

صفحه نخست » مستند فرار ۵ ملی پوش از تلویزیون استرالیا

1010.jpgایران وایر - شبکه تلویزیونی «10 News» یکی از پنج شبکه اصلی خبری استرالیا در مستندی، با دو زن استرالیایی که به گفته خودشان در «فرار دراماتیک بازیکنان تیم فوتبال زنان ایران نقش داشتند» گفت‌وگو کرده است.

آن‌ها به برنامه 10 News+ توضیح دادند که چگونه پنج بازیکن توانستند از نظارت امنیتی تیم فوتبال جمهوری اسلامی عبور کنند و خود را به محل امن پلیس فدرال استرالیا برسانند.

«ایران وایر» به صورت مستقل می‌تواند هویت «محمد رحمان سالاری» عضو حراست وزارت ورزش و جوانان و از نیروهای وزارت اطلاعات در این مستند را تایید کند.

در این مستند مشخص می‌شود که محمد رحمان سالاری که به عنوان «افسر امنیتی» همراه تیم ملی فوتبال زنان به استرالیا سفر کرده، چگونه بازیکنان را تعقیب می‌کند تا مانع از اعلام پناهندگی آن‌ها شود.

