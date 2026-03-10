ایران وایر - شبکه تلویزیونی «10 News» یکی از پنج شبکه اصلی خبری استرالیا در مستندی، با دو زن استرالیایی که به گفته خودشان در «فرار دراماتیک بازیکنان تیم فوتبال زنان ایران نقش داشتند» گفتوگو کرده است.
آنها به برنامه 10 News+ توضیح دادند که چگونه پنج بازیکن توانستند از نظارت امنیتی تیم فوتبال جمهوری اسلامی عبور کنند و خود را به محل امن پلیس فدرال استرالیا برسانند.
«ایران وایر» به صورت مستقل میتواند هویت «محمد رحمان سالاری» عضو حراست وزارت ورزش و جوانان و از نیروهای وزارت اطلاعات در این مستند را تایید کند.
در این مستند مشخص میشود که محمد رحمان سالاری که به عنوان «افسر امنیتی» همراه تیم ملی فوتبال زنان به استرالیا سفر کرده، چگونه بازیکنان را تعقیب میکند تا مانع از اعلام پناهندگی آنها شود.
شبکه تلویزیونی «10 News» یکی از پنج شبکه اصلی خبری استرالیا در مستندی، با دو زن استرالیایی که به گفته خودشان در «فرار دراماتیک بازیکنان تیم فوتبال زنان ایران نقش داشتند» گفتوگو کرده است.-- ایران وایر (@iranwire) March 10, 2026
آنها به برنامه 10 News+ توضیح دادند که چگونه پنج بازیکن توانستند از نظارت امنیتی تیم... pic.twitter.com/2N8qU1pOHu
مراسم سپاهیها زیر پل
رسایی رهبر شدن مجتبی خامنه ای را غیرممکن دانست