رادیوفردا - تصاویر منتشر شده توسط کانال تلگرامی حالوش از چابهار در استان سیستان و بلوچستان از هدف قرار گرفتن بندر «شهید بهشتی» در شامگاه یکشنبه ۱۰ اسفند حکایت دارد. این بندر یکی از بنادر مهم ایران بهشمار میرود.
