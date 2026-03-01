اعتمادآنلاین - سید عباس عراقچی در گفت‌وگو با الجزیره گفت: ترور رهبر ایران، رویارویی را پیچیده‌تر و خطرناک‌تر خواهد کرد.



«سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران در این گفت‌وگو تاکید کرد: ترور رهبر ایران اقدامی بسیار جدی و بی‌سابقه و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.



به گزارش ایسنا؛ وزیر خارجه ایران افزود: این جنگ توسط آمریکا و اسرائیل انتخاب شده است و باید به آنها فشار وارد شود. امیدوارم همسایگان ما نارضایتی خود را به آنها منتقل کنند.



وزیر خارجه ایران تاکید کرد: ما به نیروهای مسلح خود دستور داده‌ایم که در مورد اهدافی که در منطقه بمباران می‌کنند، محتاط باشند. همسایگان ما نمی‌توانند از ما انتظار داشته باشند که دست روی دست بگذاریم و نظاره‌گر حملاتی باشیم که از کشورهای آنها علیه ما انجام می‌شود. ما روابط خوبی با کشورهای آن سوی خلیج فارس داریم و آنها هیچ مشکلی با ما ندارند.

ما به همسایگان خود در کشورهای خلیج فارس حمله نمی‌کنیم، بلکه به حضور آمریکا در این کشورها حمله می‌کنیم. ما حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را آغاز کردیم که باعث شد آنها شروع به تخلیه آنها کنند.

من دائماً با همتایان خود در منطقه در تماس هستم و وضعیت را توضیح داده‌ام. می‌دانم که برخی خوشحال نیستند و برخی عصبانی هستند. می‌دانیم که کشورهای خلیج فارس از حملات ما عصبانی هستند، اما باید درک کنند که این جنگی است که به ما تحمیل شده است.



رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود:‌ من هیچ محدودیتی برای دفاع از خود نمی‌بینم. هیچ محدودیت یا قیدی در دفاع از خود پیش روی ما نیست. ما یک روند قانونی را آغاز کرده‌ایم و شورای انتقالی امروز تأسیس شده و امور را مدیریت خواهد کرد.



وی اضافه کرد: امور در کشور به طور منظم پیش می‌رود و همه چیز مطابق قانون اساسی است. اگر هدف آنها تغییر نظام است، این یک کار غیرممکن است و غیبت یا مرگ رهبر به این معنی نیست که این اتفاق خواهد افتاد.