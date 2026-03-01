ایندیپندنت فارسی - صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که ساختمان این رسانه شامگاه یکشنبه دهم اسفندماه هدف حمله هوایی نیروهای آمریکایی و اسرائیلی قرار گرفته است.
این اعلام رسمی در حالی منتشر شد که همزمان گزارشهایی درباره اختلال گسترده در پخش برنامههای تلویزیونی در فضای مجازی دستبهدست میشود.
صداوسیما با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که با وجود این حمله، روند پخش برنامهها متوقف نشده و شبکهها به فعالیت خود ادامه میدهند.
با این حال، برخی کانالهای تلگرامی مدعی شدهاند تمامی سیگنالهای تلویزیونی قطع شده و حتی از احتمال هک شدن سامانههای این رسانه خبر دادهاند.
