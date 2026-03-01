این فیلم از منابع حکومتی در ارتباط با انفجاری در خیابان گاندی منتشر شده است.
هدف حملات آنتن شبکه دو صدا و سیما بوده ولی خساراتی به بیمارستان گاندی و سه ساختمان اطراف آن رسیده است.
این فیلم از منابع حکومتی در ارتباط با انفجاری در خیابان گاندی منتشر شده است.-- gooya (@gooyanews) March 1, 2026
هدف حملات آنتن صدا و سیما بوده ولی خساراتی به بیمارستان گاندی و سه ساختمان اطراف آن رسیده است. pic.twitter.com/7emC7LdIK5
***
حمله هوایی سنگین به منطقه نارمکِ تهران
حمله پهپادی به کاروان موتوری سرکوبگران نیروی انتظامی