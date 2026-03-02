جنگها همیشه با ویرانی آغاز میشوند؛ با صدای انفجار، با خانههایی که فرو میریزند و با دلهایی که در اضطراب میتپند. اما تاریخ، بارها و بارها نشان داده است که همین ویرانیها، بزرگترین شتابدهندههای تغییر بودهاند. اگر امروز در میان غبار حوادث احساس بنبست میکنید، باید به یاد داشت که هیچ ساختاری پس از یک بحران وجودی، دیگر نمیتواند به شکل سابق ادامه حیات دهد. این نه یک دلخوشی ساده، بلکه ضرورتی تاریخی است؛ ضرورتی که از دل تجربه ملتها بیرون آمده است.
وقتی سایه جنگ و ناامنی گسترده میشود، آن «تعلیق» و نامشخص بودن آینده، از خود واقعه هم فرسایندهتر است. حس اینکه «همهچیز به هم گره خورده» شاید دقیقترین توصیف از وضعیت پیچیده این روزها باشد. شرایط شبیه چیدن پازلی است که قطعاتش مدام تغییر شکل میدهند؛ تصویری که هنوز کامل نشده، اما میدانیم همان تصویر قبلی نخواهد بود.
این روزها که ابهام و اضطراب در تار و پود زندگی ما تنیده شده، یک پرسش هولناک ذهن بسیاری را میخراشد:
بعد از این همه ویرانی، اگر هیچ چیز تغییر نکند چه؟
اما حقیقت تاریخ، فراتر از ترسهای لحظهای ماست. بیایید به سه واقعیت محکم نگاه کنیم که میتواند پرچم امید را برافراشته نگه دارد:
۱. پایان «بازگشت به عقب»
جنگها نقطههای بیبازگشت تاریخاند. حتی اگر فردا آتشبس اعلام شود، «ثبات پوشالی» گذشته دیگر بازنمیگردد. ساختاری که وارد بحران وجودی میشود، ناچار است خود را بازتعریف کند؛ زیرا ابزارهای کهنه، پاسخگوی شرایط تازه نیستند.
فرسودگی درونی قدرت، دیر یا زود راه را برای تغییر باز میکند؛ خواه در قالب اصلاح، خواه در قالب دگردیسی عمیقتر. ماندن، دیگر به معنای ماندنِ همیشگی نیست؛ بلکه آغاز یک تحول اجباری است. تاریخ نشان داده هرگاه سیستمی در برابر ضرورت تغییر مقاومت کرده، هزینهای بهمراتب سنگینتر پرداخته است.
۲. بلوغ در دل بحران
وقتی دولتها درگیر جنگ میشوند، جامعه ناگزیر میشود روی پای خود بایستد. در همین لحظات است که شبکههای همیاری، همبستگیهای محلی و بلوغ اجتماعی متولد میشوند. مردم یاد میگیرند چگونه در سختترین شرایط، یکدیگر را پیدا کنند، منابع را مدیریت کنند و امید را زنده نگه دارند.
قدرت واقعی، آرام و بیصدا از مرکز به لایههای زیرین جامعه منتقل میشود. مردمی که طعم مسئولیت و همبستگی را در بحران چشیدهاند، دیگر همان مردم پیش از بحران نیستند. این تجربه، سرمایهای است که به عقب بازنمیگردد.
۳. قانون «انسداد و انفجار»
هیچ انسدادی ابدی نیست. جنگ مانند یک کاتالیزور عمل میکند؛ روندهایی که ممکن بود سالها طول بکشند، در مدت کوتاهی شتاب میگیرند. اگر پس از ویرانیها پاسخی درخور به مطالبات جامعه داده نشود، شکاف میان «نیاز مردم» و «توان سیستم» عمیقتر میشود.
در چنین شرایطی، تولد یک نظم نو دیگر انتخابی سیاسی نیست؛ ضرورتی برای بقاست. جامعه برای ادامه حیات، راهی تازه میجوید؛ خواه از مسیر اصلاح، خواه از مسیر تغییرات بنیادیتر.
سخن آخر
بحرانها همیشه با خود فرصت بازنگری میآورند. همین فرصت است که در دل تاریکی، بذر امید را زنده نگه میدارد.
امید، انتظار برای معجزه نیست.
امید، چشم بستن بر واقعیت نیست.
امید، درک این حقیقت است که هیچ بحرانی ابدی نیست و هیچ قدرتی فراتر از اراده زندگی دوام نمیآورد.
جنگها میآیند و میروند، اما آنچه از دل خاکستر برمیخیزد، ملتی است که ضرورت تغییر را لمس کرده است. ملتی که دیگر نمیتواند با همان معادلات پیشین زندگی کند. ما لایق تماشای طلوعی هستیم که از پس این شب سخت میآید؛ طلوعی که شاید آرام و تدریجی باشد، اما اجتنابناپذیر است.
و با این حال، پرسشی بنیادین همچنان باقی میماند:
اگر در این جنگ، نه پیروزی روشنی باشد و نه شکستی قاطع؛ اگر نتیجه، وضعیتی خاکستری و مبهم باشد، آنگاه نظام حاکم چه خواهد کرد؟
آیا خواهد کوشید همان تعادل ناپایدار پیشین را بازسازی کند و همهچیز را به پیش از بحران بازگرداند؟
آیا به اصلاحات حداقلی بسنده میکند تا صرفاً زمان بخرد؟
یا درمییابد که جامعهای که از دل آتش عبور کرده، دیگر با نسخههای کهنه قانع نخواهد شد؟
پرسش اصلی شاید این نباشد که «حاکمیت چه خواهد کرد»، بلکه این است که «جامعهای که تغییر را با پوست و استخوان لمس کرده، چه چیزی را دیگر نمیپذیرد؟»
پاسخ آینده، دقیقاً در همین نقطه شکل میگیرد.
ی. صفایی
۲۸ فوریه ۲۰۲۶
کانال شعرها، نوشتارها و مقالات ی. صفایی
https://t.me/j_safaei
سیدعلی آخر نشد در جنگ به کافر سر شوی! یوسف جاویدان
لحظه سقوط، لحظه گذار، ابوالفضل محققی