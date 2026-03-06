Friday, Mar 6, 2026

444.jpgایران اینترنشنال - به گفته منابع آگاه، امارات متحده عربی در حال بررسی مسدود کردن میلیاردها دلار دارایی ایران در این کشور است؛ اقدامی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرهای دسترسی تهران به ارز خارجی و شبکه تجارت جهانی را قطع کند.


این تصمیم در حالی مطرح شده که اقتصاد ایران زیر فشار تورم و همزمان درگیر مناقشه نظامی است. مقام‌های اماراتی به طور خصوصی به تهران که بیش از هزار پهپاد و موشک به اهدافی در امارات شلیک کرده، درباره این گزینه هشدار داده‌اند، اما زمان اجرای آن مشخص نیست.


امارات سال‌ها به عنوان مرکز مالی شرکت‌ها و افراد ایرانی برای دور زدن تحریم‌ها عمل کرده و به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این سازوکار به فروش نفت و تامین مالی برنامه‌های تسلیحاتی کمک کرده است.


گزینه‌های مورد بررسی شامل مسدودسازی شرکت‌های پوششی، محدود کردن صرافی‌ها، هدف قرار دادن حساب‌های مرتبط با سپاه پاسداران و حتی توقیف کشتی‌های ایرانی برای تضعیف ناوگان نفتکش‌های سایه است.

