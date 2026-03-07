سردار نقدی یا مجسمه ی بلاهت جمهوری نکبت اسلامی که شهید، سدعلی دونگ -که جای خالی اش را من این روزها بسیار زیاد احساس می کنم چون مهم ترین سرچشمه ی طنز برای من بود،- شخصا در جریان توپ فوتبال فاراد توو دهن او زد، اخیرا طی بیاناتی، فرموده است که سرکوبگران، وقتی محل استقرارشان را ترک می کنند، می روند در میان مردم بساط شان را پهن می کنند و از آن جا سرکوب مردم را مدیریت می کنند که واقعا باید به این بازمانده ی نئاندرتال ها تبریک گفت که رسما و علنا دلیل محکمی در اختیار امریکا و اسراییل قرار داده که بدون ناراحتی خیال، مثلا مدرسه ها و بیمارستان ها و ورزشگاه ها و چه و چه را بمباران کنند و ماشین های آتش نشانی و آمبولانس را هدف قرار دهند چون دژخیمان حکومت نکبت در آن جا ها مستقر شده اند و از این وسایل نجات عمومی استفاده می کنند.

کسانی که برای حفظ و بقای جمهوری نکبت اسلامی مرتب سنگ مردم را به سینه می زنند و میناب میناب می کنند حرف های او را بشنوند و اگر می توانند دهان متعفن او را ببندند و مانع سوءاستفاده ی سرکوبگران از مردم عادی و مکان های عمومی شوند، اگر هم نه دستکم جان خود و بچه های شان را در این ایام بر دارند و در گوشه ای امن پناه گیرند.

بد نیست یک نکته ی خیلی مهم را اینجا یادآور شوم. در فیلم ها می بینم که عزیزانی که در فضای آزاد سعی می کنند فیلم انفجارها را ضبط کنند تا مردم ایران و جهان از اتفاقات جاری با خبر شوند، خیلی عادی و بدون این که حفاظی در اطراف داشته باشند این کار را انجام می دهند.

علت آن این است که از موضوع «ترکش» بمب و موشک و خطرات آن حتی در فاصله های زیاد بی خبرند.