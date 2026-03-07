خبرنانه گویا - ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان، امروز در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، حمایت خود را از اقداماتی که آنکارا ممکن است در واکنش به حملات ایران به خاک ترکیه انجام دهد اعلام کرد.

بر اساس بیانیه رسمی وزارت امور خارجه عربستان سعودی، «شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد و نخست‌وزیر، امروز با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور جمهوری ترکیه، تماس تلفنی برقرار کرد.»

در جریان این گفت‌وگو، ولیعهد عربستان حملات «خصمانه» جمهوری‌اسلامی علیه ترکیه را محکوم کرد و تأکید نمود که پادشاهی عربستان از ترکیه در هر اقدامی که برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی خود انجام دهد حمایت می‌کند.

در این تماس همچنین دو رهبر درباره پیامدهای تشدید تنش‌های نظامی جاری و تأثیر آن بر امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کردند.