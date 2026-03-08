وال‌استریت ژورنال - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

پرسشی که اکنون بسیاری از ناظران مطرح می‌کنند این است: آیا جمهوری اسلامی می‌تواند از موج حملات و فشارهای فزاینده آمریکا و اسرائیل جان سالم به در ببرد؟ پاسخ روشن نیست. با این حال آنچه مشخص است این است که احتمال یک جنگ زمینی گسترده پایین به نظر می‌رسد؛ در عوض واشنگتن و تل‌آویو به دنبال روش‌های دیگری برای تضعیف و شاید فروپاشی حکومت ایران هستند.

تنها چند سال پیش، جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار داشت که بسیاری آن را اوج قدرت منطقه‌ای تهران می‌دانستند.

شبکه‌ای از نیروهای نیابتی و متحدان در سراسر خاورمیانه به تهران امکان می‌داد نفوذ قابل توجهی بر معادلات منطقه‌ای داشته باشد و خود را به عنوان بازیگری تعیین‌کننده معرفی کند.

در عراق، گروه‌های نزدیک به ایران نفوذ گسترده‌ای در ساختار سیاسی و امنیتی داشتند. در سوریه، حکومت بشار اسد با حمایت مستقیم تهران در قدرت باقی مانده بود. در لبنان، حزب‌الله عملاً یکی از قدرتمندترین بازیگران سیاسی و نظامی محسوب می‌شد و در یمن نیز حوثی‌ها توانسته بودند تهدیدی جدی برای مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ ایجاد کنند.

همزمان، جمهوری اسلامی تلاش می‌کرد روابط خود را با قدرت‌های جهانی نیز گسترش دهد. ارسال پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین باعث نزدیکی بیشتر تهران و مسکو شد و روابط اقتصادی و سیاسی با چین نیز گسترش یافت. حتی کشورهایی مانند ونزوئلا نیز در شبکه همکاری‌های پنهان و غیررسمی با ایران نقش ایفا می‌کردند.