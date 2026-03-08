در جهان امروز، شکلهای حکمرانی متفاوتاند؛
اما پرسش اساسی این است: سهم واقعی مردم از قدرت چقدر است؟
در نظامهای اقتدارگرا، سرکوب آشکار است و اعتراض هزینه دارد.
در نظامهای دموکراتیک، اعتراض مجاز است، رسانهها فعالاند و آزادی بیان به رسمیت شناخته شده است.
اما آیا «امکان سخن گفتن» لزوماً به معنای «اثرگذاری» است؟
در بسیاری از جوامع مدرن، سازوکارهایی شکل گرفته که اعتراض را مدیریت میکند، نه الزاماً سرکوب. صداها شنیده میشوند، اما همه صداها تقویت نمیشوند. گفتوگوها جریان دارند، اما همه آنها به تغییر ساختاری منتهی نمیشوند.
ویترین دموکراسی زیباست:
آزادی بیان، آزادی انتخاب، گردش قدرت.
اما چالش آنجاست که فاصله میان «حق قانونی» و «قدرت عملی» گاه بسیار عمیق میشود.
از سوی دیگر، مهاجرت گسترده از کشورهای درگیر بحران به کشورهای توسعهیافته، پرسشی دوگانه ایجاد میکند:
آیا این حرکت صرفاً جستجوی آزادی است، یا پیوستن به چرخهای از اقتصاد جهانی که نابرابری را بازتولید میکند؟
ما اغلب از «دوران طلایی» کشورها سخن میگوییم،
اما شاید آنچه طلایی به نظر میرسد، بیش از آنکه واقعیت تاریخی باشد، خاطرهای شخصی از دوران جوانی باشد.
در عصر فناوری و سرمایهداری جهانی،
قدرت بیش از گذشته در شبکههایی پیچیده توزیع شده است؛ شبکههایی که فراتر از مرزهای جغرافیایی عمل میکنند.
شاید زمان آن رسیده باشد که به جای تقابلهای سطحی سیاسی،
درباره ساختارها، مدلهای اقتصادی، و نقش خودمان در بازتولید این چرخهها گفتوگو کنیم.
اگر دغدغه آینده نسلهای بعدی را داریم،
بیداری فقط اعتراض نیست؛
آگاهی، مشارکت مسئولانه و همبستگی اجتماعی نیز هست.
هیچ تغییری ناگهانی رخ نمیدهد،
اما هیچ تغییری هم بدون طرح پرسشهای جدی آغاز نمیشود.
به امید روزهای روشن.
-----------
۲۰۲۶/۲/۲۵