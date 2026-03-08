خبرنامه گویا - پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر حمله هوایی اسرائیل به یک هتل در بیروت که دستکم چهار کشته بر جای گذاشت، ارتش اسرائیل اعلام کرد این حمله یک عملیات هدفمند علیه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.
ارتش اسرائیل میگوید اهداف این حمله اعضای «سپاه لبنان» وابسته به نیروی قدس بودهاند؛ شاخه برونمرزی سپاه پاسداران که به گفته اسرائیل «از خاک لبنان برای پیشبرد طرحهای تروریستی علیه دولت اسرائیل و شهروندان آن فعالیت میکردند.»
ارتش اسرائیل در بیانیهای افزود: «پیش از اجرای این حمله، اقداماتی از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام شد.»
Initial reports that a suspected Israeli strike targeted a hotel on the west side of Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/gItCgP0DIJ-- Open Source Intel (@Osint613) March 7, 2026
همزمان، وزارت بهداشت لبنان گزارش داد که در پی حمله به یک واحد در ساختمان هتل رامادا در مرکز بیروت، دستکم چهار نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند.
سیانان، این حمله را در قیاس با حملات معمول اسرائیل به حومه جنوبی بیروت که تحت کنترل حزبالله است، «غیرمعمول» خواند.
بیانیه ارتش اسرائیل مشخص نمیکند که آیا حملهای که به آن اشاره شده همان حملهای است که ساختمان هتل رامادا را هدف قرار داده است یا نه.