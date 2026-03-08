Sunday, Mar 8, 2026

صفحه نخست » ساچمه در سر یک نوزاد؛ سندی از سرکوب خون‌بار

777.jpgایران وایر - دوماه از سرکوب خونبار اعتراضات توسط جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد. با وجود تحولات زیاد در ایران، هنوز ابعاد سرکوب معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹دی‌ماه مشخص نشده است و برخی از زخم‌ها همچنان پابرجا هستند.

بر اساس تصاویر رادیوگرافی که به ایران‌وایر رسیده است، یک نوزاد زیر یک سال در روز ۱۹ دی‌ماه هدف شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته است. این تصاویر نشان می‌دهند، دست‌کم ۹ ساچمه در سر این کودک وجود دارد. به گفته شاهدان عینی پدر این نوزاد که از اقلیت‌های قومی است، پس از خرید در حالی که نوزاد در بغل او بوده و به منزل باز می‌گشته، با نیروهای امنیتی روبرو می‌شود.

ماموری که یک تفنگ ساچمه‌پاش (شات‌گان) در دست داشته، با وجود این‌که می‌بیند این مرد لوازم خرید به همراه دارد، ابتدا به او و سپس به بچه در بغل او نگاه می‌کند و تفنگ را مستقیم به سوی بچه شیرخوار نشانه رفته و او را هدف قرار می‌دهد.

انجمن مستقل جهانی پزشکان و کادر درمان ایران،‌ آیفا، یکی از نهادهایی است که در سال‌های گذشته به مجروحان اعتراضات یاری می‌رساند، هما فتحی یکی از اعضای این مجموعه، در مورد این پرونده تایید می‌کند که این کودک «شیرخوار» است.

او شواهد مبنی بر شیرخوار بودن این نوزاد را این‌گونه بیان می‌کند: «در تصاویر مشخص است که دندان‌های او به شکل کامل در نیامده‌اند و فونتانل جلویی [ناحیه نرم و جلویی بالای سر نوزاد] هنوز بسته نشده است و به طور قطع این بچه زیر ۱۸ ماه است و احتمالا در سال اول زندگیش به سر می‌برد.»

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

در اعتراضات دی‌ماه صدها کودک بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. خبرگزاری حقوق‌بشری هرانا تاکنون ۲۳۶ کودک جان‌باخته در این اعتراضات را شناسایی کرده است، با این حال تا امروز اسناد پزشکی در زمینهٔ شلیک به نوزادان در اعتراضات منتشر نشده است.

هما فتحی در تشریح تصویر رادیو گرافی این نوزاد می‌گوید: «در سر او ۹ ساچمه دیده می‌شود، محل آن‌ها عمدتاً در قسمت پیشانی سر است، ولی دو ساچمه در صورت است. احتمالا یکی در ته کاسهٔ چشم باشد و یکی در لبهٔ آن. به صورت دقیق نمی‌توان گفت چشم آسیب دیده یا خیر، اما احتمال آن بالاست.»

شلیک گلوله ساچمه‌ای به سر برای افراد بزرگسال در اعتراضات هم خطرات جدی به همراه داشته و حتی به مرگ آن‌ها منجر می‌شود. سوال اینجاست، این آسیب‌ها برای یک نوزاد چه خطراتی را می‌تواند به همراه داشته باشد؟

فتحی در این زمینه می‌گوید: «با مواردی که می‌بینم به نظر می‌آید، ساچمه داخل کاسه چشم می‌تواند به نابینایی نوزاد منجر شود. در مورد ساچمه‌های دیگر که به جمجمه خورده‌اند، اگر جمجمه قدرت کافی داشته باشد، امکان دارد در جمجمه گیر کنند. با این حال چون جمجمه نوزاد در حال رشد است، احتمال دارد در مرور زمان ساچمه‌ها به داخل بافت جمجمه نفوذ کنند. به خصوص که در تصاویر دیده می‌شود که دو ساچمه استخوان جمجمه را سوراخ کرده‌اند و این ساچمه‌ها می‌توانند به عفونت مغزی منجر شوند که بسیار خطرناک هستند، مانند «مننژیت» یا «آنسفالیت»، که به یک نقطه محدود نشده و تمام مغز را درگیر می‌کنند و می‌تواند به مرگ، از دست رفتن تفکر هوشمندانه، فلج یا عدم تکلم نوزاد منجر شود.»

در تصاویر همچنین دو ساچمه روی لبه‌های ناحیه فونتانل هستند. این ساچمه‌ها چه خطری را متوجه نوزاد می کنند؟‌ این فعال کادر درمان پاسخ می‌دهد:‌ «چون در آن قسمت جمجمه، استخوان هنوز شکل نگرفته است و در حال تکمیل است، پردهٔ مغزی بسیار نازکی در آنجا قرار دارد که ساچمه‌ می‌تواند به راحتی داخل بافت مغز وارد شده و به عفونت‌ منجر شود. از سوی دیگر امکان دارد وجود ساچمه در آن ناحیه به خونریزی و سکته مغزی منجر شود. در کمال تأسف با عکس‌هایی که می‌بینم این آسیب‌ها می‌توانند به مرگ، نابینایی یا ناتوانی‌هایی که تا آخر عمر همراه نوزاد باشند، منتهی شده و دستکم آیندهٔ او را تا آخر عمر تحت تأثیر قرار دهند.»

این موارد تنها آسیب‌های جسمی نوزاد را مشخص می‌کنند و آسیب‌های روانی که به او وارد شده، در صورت زنده ماندن، غیر قابل پیش‌بینی است. وضعیت پزشکی این نوزاد نشان می‌دهد، میزان سرکوب معترضان و گستردگی شلیک با سلاح کشنده به شهروندان بیش از آن‌چیزی است که پیش از این در رسانه‌ها منتشر شده است. سرکوبی که زندگی بخش بزرگی از شهروندان ایرانی را به شکل مستقیم دگرگون کرده و آثار آن ممکن است همیشه بر جای بماند.

مطلب قبلی...
444.jpg
سنتکام به ادعای لاریجانی پاسخ داد
مطلب بعدی...
comando.jpg
آکسیوس: احتمال اعزام نیروی ویژه برای ضبط ذخایر هسته‌ای جمهوری اسلامی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar8-1.jpg
اعزام اسکادران بمب افکن بی-۱ ارتش امریکا علیه جمهوری اسلامی
tv8.jpg
مریلا زارعی بازیگر حکومتی و دستیار ابراهیم حاتمی کیا کارگردان حکومتی
one8.jpg
مهتاب وحیدی راد مجری شبکه صدای آمریکا
oholic8.jpg
چیزهایی که کاش زن‌ها زودتر می‌فهمیدن
gooyatv16.jpg
افرادی که این ۹ نشانه را دارند با کمبود محبت بزرگ شده اند
goftar18-1.jpg
آمادگی بدنی جمشید هاشم پور در ۸۱ سالگی
goftar7-1.jpg
حضور فاطمه مهاجرانی در فروشگاه همزمان با بمباران ایران
tv7.jpg
مسی مهمان ویژه کاخ سفید شد

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: بیلاخ خامنه ای به پزشکیان
نازیسم به سبک ایرانی
کدام نوشیدنی از ایست قلبی جلوگیری می‌کند
چت‌جی‌پی‌تی امکان تولید محتوای جنسی را فراهم می‌‌کند

پر بیننده ترین ها



daily7.jpg
تصاویر تاریخی از روابط محمدرضا شاه و پادشاهان عربستان سعودی
one3-1.jpg
افطاری در ورزشگاه ویمبلی لندن
oholic23-1.jpg
«۱۱ ورزشگاه و بزرگ‌ترین فرودگاه جهان، چشم انداز جاه طلبانه عربستان برای جام جهانی ۲۰۳۴»
euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
chi1.jpg
اگر ترامپ از داخل رژیم شخصی را برای رهبری آینده ایران انتخاب کند
goftar10.jpg
۱۱ عادتی که نشان می دهد فردی در یک خانواده فقیر بزرگ شده است

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy