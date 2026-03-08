ایران وایر - دوماه از سرکوب خونبار اعتراضات توسط جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد. با وجود تحولات زیاد در ایران، هنوز ابعاد سرکوب معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹دی‌ماه مشخص نشده است و برخی از زخم‌ها همچنان پابرجا هستند.

بر اساس تصاویر رادیوگرافی که به ایران‌وایر رسیده است، یک نوزاد زیر یک سال در روز ۱۹ دی‌ماه هدف شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته است. این تصاویر نشان می‌دهند، دست‌کم ۹ ساچمه در سر این کودک وجود دارد. به گفته شاهدان عینی پدر این نوزاد که از اقلیت‌های قومی است، پس از خرید در حالی که نوزاد در بغل او بوده و به منزل باز می‌گشته، با نیروهای امنیتی روبرو می‌شود.

ماموری که یک تفنگ ساچمه‌پاش (شات‌گان) در دست داشته، با وجود این‌که می‌بیند این مرد لوازم خرید به همراه دارد، ابتدا به او و سپس به بچه در بغل او نگاه می‌کند و تفنگ را مستقیم به سوی بچه شیرخوار نشانه رفته و او را هدف قرار می‌دهد.

انجمن مستقل جهانی پزشکان و کادر درمان ایران،‌ آیفا، یکی از نهادهایی است که در سال‌های گذشته به مجروحان اعتراضات یاری می‌رساند، هما فتحی یکی از اعضای این مجموعه، در مورد این پرونده تایید می‌کند که این کودک «شیرخوار» است.

او شواهد مبنی بر شیرخوار بودن این نوزاد را این‌گونه بیان می‌کند: «در تصاویر مشخص است که دندان‌های او به شکل کامل در نیامده‌اند و فونتانل جلویی [ناحیه نرم و جلویی بالای سر نوزاد] هنوز بسته نشده است و به طور قطع این بچه زیر ۱۸ ماه است و احتمالا در سال اول زندگیش به سر می‌برد.»

در اعتراضات دی‌ماه صدها کودک بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. خبرگزاری حقوق‌بشری هرانا تاکنون ۲۳۶ کودک جان‌باخته در این اعتراضات را شناسایی کرده است، با این حال تا امروز اسناد پزشکی در زمینهٔ شلیک به نوزادان در اعتراضات منتشر نشده است.