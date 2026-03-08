ایندیپندنت - عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با برنامه صبحگاهی «ان‌بی‌سی» گفت: «منتظر هر دشمنی که وارد خاک ما شود هستیم.»

عراقچی در پاسخ به این پرسش که ممکن است نیروهای نظامی آمریکا وارد خاک ایران شوند گفت: «ما سربازان بسیار شجاعی داریم که منتظر هر دشمنی هستند که وارد خاک ما شود تا با آنها بجنگد، آنها را نابود کنند و بکشند.»

او تاکید کرد که «ما مردمی شجاع هستیم. ما تمدن بزرگی داریم. ما هزاران سال از سرزمین خود دفاع کرده‌ایم و تا جایی که لازم باشد به این کار ادامه خواهیم داد.»

آکسیوس روز یکشنبه گزارش داد که مقام‌های آمریکایی علاوه بر بحث درباره کنترل ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران، گزینه‌ای دیگر را که شامل تصرف جزیره استراتژیک خارک می‌شود را نیز بررسی کرده‌اند. با این حال کاخ سفید اعلام کرده است که اعزام نیرو به ایران در برنامه فعلی دونالد ترامپ نیست.