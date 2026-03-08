Sunday, Mar 8, 2026

صفحه نخست » عراقچی : «منتظر هر دشمنی که وارد خاک ما شود هستیم.»

666.jpgایندیپندنت - عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با برنامه صبحگاهی «ان‌بی‌سی» گفت: «منتظر هر دشمنی که وارد خاک ما شود هستیم.»

عراقچی در پاسخ به این پرسش که ممکن است نیروهای نظامی آمریکا وارد خاک ایران شوند گفت: «ما سربازان بسیار شجاعی داریم که منتظر هر دشمنی هستند که وارد خاک ما شود تا با آنها بجنگد، آنها را نابود کنند و بکشند.»

او تاکید کرد که «ما مردمی شجاع هستیم. ما تمدن بزرگی داریم. ما هزاران سال از سرزمین خود دفاع کرده‌ایم و تا جایی که لازم باشد به این کار ادامه خواهیم داد.»

آکسیوس روز یکشنبه گزارش داد که مقام‌های آمریکایی علاوه بر بحث درباره کنترل ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران، گزینه‌ای دیگر را که شامل تصرف جزیره استراتژیک خارک می‌شود را نیز بررسی کرده‌اند. با این حال کاخ سفید اعلام کرده است که اعزام نیرو به ایران در برنامه فعلی دونالد ترامپ نیست.

مطلب بعدی...
booshehr.jpg
خدمه ناو بوشهر با فرار از محل خدمت خود به خاک سریلانکا پناه بردند

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar8-1.jpg
اعزام اسکادران بمب افکن بی-۱ ارتش امریکا علیه جمهوری اسلامی
tv8.jpg
مریلا زارعی بازیگر حکومتی و دستیار ابراهیم حاتمی کیا کارگردان حکومتی
one8.jpg
مهتاب وحیدی راد مجری شبکه صدای آمریکا
oholic8.jpg
چیزهایی که کاش زن‌ها زودتر می‌فهمیدن
gooyatv16.jpg
افرادی که این ۹ نشانه را دارند با کمبود محبت بزرگ شده اند
goftar18-1.jpg
آمادگی بدنی جمشید هاشم پور در ۸۱ سالگی
goftar7-1.jpg
حضور فاطمه مهاجرانی در فروشگاه همزمان با بمباران ایران
tv7.jpg
مسی مهمان ویژه کاخ سفید شد

از سایت های دیگر

یک عکس از دوران شاه، شب ژانویه‌ای که ایران جزیرۀ ثبات شد
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
فرانسوی‌ها چند بار در ماه رابطه جنسی دارند و اولین بار در چه سنی سکس را تجربه می‌کنند؟
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



daily7.jpg
تصاویر تاریخی از روابط محمدرضا شاه و پادشاهان عربستان سعودی
one3-1.jpg
افطاری در ورزشگاه ویمبلی لندن
oholic23-1.jpg
«۱۱ ورزشگاه و بزرگ‌ترین فرودگاه جهان، چشم انداز جاه طلبانه عربستان برای جام جهانی ۲۰۳۴»
euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
chi1.jpg
اگر ترامپ از داخل رژیم شخصی را برای رهبری آینده ایران انتخاب کند
goftar10.jpg
۱۱ عادتی که نشان می دهد فردی در یک خانواده فقیر بزرگ شده است

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy