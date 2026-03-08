Sunday, Mar 8, 2026

صفحه نخست » شعارهای ضدحکومتی همزمان با انتخاب مجتبی خامنه ای

777.jpgایندیپندنت - همزمان با اعلام رسانه‌های حکومتی و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی، حساب کاربری «وحید آنلاین» ویدیویی منتشر کرده است که در آن شعارهای ضدحکومتی در شهرک اکباتان تهران شنیده می‌شود. معترضان بامداد دوشنبه، ۱۸ اسفندماه، شعار «مرگ بر جیره‌خور» و «مرگ بر مجتبی» سر دادند.

منوتو - ساعت ۱ صبح دوشنبه تهران٬ شهرک چیتگر «مرگ بر خامنه‌ای٬ جاوید شاه»

مطلب قبلی...
1111.jpg
تلاش ایرانیان استرالیا برای متوقف کردن اتوبوس تیم ملی زنان
مطلب بعدی...
isr.jpg
خسارات پس از برخورد موشک بالستیک خوشه‌ای جمهوری اسلامی به مرکز اسرائیل

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar8-1.jpg
اعزام اسکادران بمب افکن بی-۱ ارتش امریکا علیه جمهوری اسلامی
tv8.jpg
مریلا زارعی بازیگر حکومتی و دستیار ابراهیم حاتمی کیا کارگردان حکومتی
one8.jpg
مهتاب وحیدی راد مجری شبکه صدای آمریکا
oholic8.jpg
چیزهایی که کاش زن‌ها زودتر می‌فهمیدن
gooyatv16.jpg
افرادی که این ۹ نشانه را دارند با کمبود محبت بزرگ شده اند
goftar18-1.jpg
آمادگی بدنی جمشید هاشم پور در ۸۱ سالگی
goftar7-1.jpg
حضور فاطمه مهاجرانی در فروشگاه همزمان با بمباران ایران
tv7.jpg
مسی مهمان ویژه کاخ سفید شد

از سایت های دیگر

چینی‌ها چگونه بدون سوزن از بیمار آزمایش خون می‌گیرند
مرگ مشکوک پسر آیت‌الله جنجالی
کاریکاتور: علی من خودتم، نگو این حرف هارو!
آخوند سگ‌دوست در قم

پر بیننده ترین ها



daily7.jpg
تصاویر تاریخی از روابط محمدرضا شاه و پادشاهان عربستان سعودی
one3-1.jpg
افطاری در ورزشگاه ویمبلی لندن
oholic23-1.jpg
«۱۱ ورزشگاه و بزرگ‌ترین فرودگاه جهان، چشم انداز جاه طلبانه عربستان برای جام جهانی ۲۰۳۴»
euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
chi1.jpg
اگر ترامپ از داخل رژیم شخصی را برای رهبری آینده ایران انتخاب کند
goftar10.jpg
۱۱ عادتی که نشان می دهد فردی در یک خانواده فقیر بزرگ شده است

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy