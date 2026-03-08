ایندیپندنت - همزمان با اعلام رسانههای حکومتی و افزایش گمانهزنیها درباره احتمال معرفی مجتبی خامنهای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی، حساب کاربری «وحید آنلاین» ویدیویی منتشر کرده است که در آن شعارهای ضدحکومتی در شهرک اکباتان تهران شنیده میشود. معترضان بامداد دوشنبه، ۱۸ اسفندماه، شعار «مرگ بر جیرهخور» و «مرگ بر مجتبی» سر دادند.
همزمان با اعلام رسانههای حکومتی و افزایش گمانهزنیها درباره احتمال معرفی مجتبی خامنهای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی، حساب کاربری «وحید آنلاین» ویدیویی منتشر کرده است که در آن شعارهای ضدحکومتی در شهرک اکباتان تهران شنیده میشود. معترضان بامداد دوشنبه، ۱۸ اسفندماه، شعار «مرگ
منوتو - ساعت ۱ صبح دوشنبه تهران٬ شهرک چیتگر «مرگ بر خامنهای٬ جاوید شاه»
ساعت ۱ صبح دوشنبه تهران٬ شهرک چیتگر «مرگ بر خامنهای٬ جاوید شاه»