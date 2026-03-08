Sunday, Mar 8, 2026

صفحه نخست » نارضایتی مقامات امریکایی از حمله اسراییل به مخازن سوخت ایران

444.jpgایران وایر - وب‌سایت آکسیوس گزارش داد که مقام‌های ایالات متحده از حملات هوایی اسرائیل به انبارهای سوخت در ایران ابراز نگرانی و نارضایتی کرده‌اند.

اسرائیل روز شنبه ۱۶ اسفند حدود ۳۰ انبار سوخت در ایران را هدف حمله قرار داد. به نوشته آکسیوس، اگرچه اسرائیل پیش از انجام این عملیات ارتش آمریکا را در جریان گذاشته بود، اما مقام‌های آمریکایی از گستردگی و شدت این حملات غافلگیر شدند.

این حملات موجب آتش‌سوزی‌های گسترده شد و دود غلیظ بخش‌هایی از تهران را فرا گرفت. تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد که شعله‌های آتش و دود سیاه در مناطق مختلف شهر دیده می‌شد.

آکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشت که این حملات نخستین نشانه اختلاف جدی میان آمریکا و اسرائیل از زمان آغاز درگیری‌های اخیر به شمار می‌رود.

برخی مقام‌های آمریکایی نگران‌اند که هدف قرار دادن زیرساخت‌هایی که کاربری غیرنظامی نیز دارند می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد؛ از جمله اینکه ممکن است به افزایش حمایت عمومی در داخل ایران از حکومت منجر شود. به گفته این منابع، چنین حملاتی همچنین می‌تواند بازار جهانی نفت را بی‌ثبات کرده و قیمت‌ها را افزایش دهد.

در همین حال، فرماندهی نظامی ایران هشدار داده است که در صورت ادامه چنین حملاتی، ایران ممکن است با اقداماتی مشابه در منطقه پاسخ دهد. به گفته منابع آکسیوس، این موضوع قرار است در گفت‌وگوهای سیاسی سطح بالا میان مقام‌های آمریکا و اسرائیل بررسی شود.

