ایران اینترنشنال - رسانه اسرائیلی «جی فید» گزارش داد قطر به مقام‌های آمریکایی اطلاع داده آماده است رهبران ارشد حماس را از خاک خود اخراج کند؛ اقدامی که به گفته این رسانه پس از خودداری این گروه از محکوم کردن حملات موشکی اخیر ایران صورت می‌گیرد.



بر اساس این گزارش، حماس که سال‌ها دفتر سیاسی خود را در دوحه مستقر کرده بود، امتناع از محکوم کردن هدف قرار گرفتن غیرنظامیان، با واکنش منفی مقام‌های قطری روبه‌رو شده است. دوحه این موضع را «خط قرمز» دانسته و ادامه میزبانی از این گروه را پرهزینه ارزیابی کرده است.



این رسانه همچنین نوشت در صورت اجرایی شدن این تصمیم، گزینه‌های محدودی برای استقرار جدید رهبران حماس باقی خواهد ماند. لبنان و ترکیه از جمله گزینه‌های احتمالی‌ هستند، اما هر دو کشور تحت فشار قرار دارند تا به محل جدید فعالیت این گروه تبدیل نشوند.

لبنان هم‌اکنون با حملات اسرائیل روبه‌رو است و ترکیه نیز نسبت به پیامدهای سیاسی و اقتصادی چنین میزبانی‌ای محتاط ارزیابی می‌شود.



مقام‌های اسرائیلی این تحول را یک پیروزی دیپلماتیک مهم توصیف کرده‌اند که می‌تواند موقعیت حماس را در سطح منطقه‌ای تضعیف کند و فشار سیاسی بر حامیان آن را افزایش دهد.