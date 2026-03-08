منوتو - شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، در گفتوگویی با اسکاینیوز حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس را «احساس بزرگ خیانت» توصیف کرد و گفت تنها یک ساعت پس از آغاز جنگ، قطر و دیگر کشورهای منطقه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند.
او گفت: «این یک احساس بزرگ خیانت است. ما بهروشنی اعلام کرده بودیم که در هیچ جنگی علیه همسایگان خود شرکت نخواهیم کرد.»
نخستوزیر قطر همچنین حملات جمهوری اسلامی را «یک محاسبه خطرناک و اشتباه» خواند و تأکید کرد کشورهای خلیج فارس هرگز انتظار چنین اقدامی از سوی ایران، بهعنوان همسایه خود، نداشتند.
،نخستوزیر قطر در پایان افزود: «راه پایان بحران، بازگشت همه طرفها به مسیر دیپلماسی و مذاکره است.»
