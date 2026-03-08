Sunday, Mar 8, 2026

صفحه نخست » نخست وزیر قطر : ایران به ما خیانت کرد

666.jpgمنوتو - شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، در گفت‌وگویی با اسکای‌نیوز حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس را «احساس بزرگ خیانت» توصیف کرد و گفت تنها یک ساعت پس از آغاز جنگ، قطر و دیگر کشورهای منطقه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند.

او گفت: «این یک احساس بزرگ خیانت است. ما به‌روشنی اعلام کرده بودیم که در هیچ جنگی علیه همسایگان خود شرکت نخواهیم کرد.»

نخست‌وزیر قطر همچنین حملات جمهوری اسلامی را «یک محاسبه خطرناک و اشتباه» خواند و تأکید کرد کشورهای خلیج فارس هرگز انتظار چنین اقدامی از سوی ایران، به‌عنوان همسایه خود، نداشتند.

،نخست‌وزیر قطر در پایان افزود: «راه پایان بحران، بازگشت همه طرف‌ها به مسیر دیپلماسی و مذاکره است.»

مطلب قبلی...
777.jpg
شعارهای ضدحکومتی همزمان با انتخاب مجتبی خامنه ای
مطلب بعدی...
444.jpg
نارضایتی مقامات امریکایی از حمله اسراییل به مخازن سوخت ایران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar8-1.jpg
اعزام اسکادران بمب افکن بی-۱ ارتش امریکا علیه جمهوری اسلامی
tv8.jpg
مریلا زارعی بازیگر حکومتی و دستیار ابراهیم حاتمی کیا کارگردان حکومتی
one8.jpg
مهتاب وحیدی راد مجری شبکه صدای آمریکا
oholic8.jpg
چیزهایی که کاش زن‌ها زودتر می‌فهمیدن
gooyatv16.jpg
افرادی که این ۹ نشانه را دارند با کمبود محبت بزرگ شده اند
goftar18-1.jpg
آمادگی بدنی جمشید هاشم پور در ۸۱ سالگی
goftar7-1.jpg
حضور فاطمه مهاجرانی در فروشگاه همزمان با بمباران ایران
tv7.jpg
مسی مهمان ویژه کاخ سفید شد

از سایت های دیگر

از زبان یک عکس: چمدان های آیت‌الله خمینی
رأس قدرت و خامنه‌ای نگران فروپاشی هستند
دیدنی‌های تهران • گشتی در درکه
دانشگاه امریکای دختر ایرانی خیلی شیک ضد امپریالست را تعلیق داد

پر بیننده ترین ها



daily7.jpg
تصاویر تاریخی از روابط محمدرضا شاه و پادشاهان عربستان سعودی
one3-1.jpg
افطاری در ورزشگاه ویمبلی لندن
oholic23-1.jpg
«۱۱ ورزشگاه و بزرگ‌ترین فرودگاه جهان، چشم انداز جاه طلبانه عربستان برای جام جهانی ۲۰۳۴»
euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
chi1.jpg
اگر ترامپ از داخل رژیم شخصی را برای رهبری آینده ایران انتخاب کند
goftar10.jpg
۱۱ عادتی که نشان می دهد فردی در یک خانواده فقیر بزرگ شده است

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy